 

Создателей Finiko выпустят на свободу по экономической амнистии

21.03.2022, 8:51, Разное
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После принятия Госдумой закона об амнистии предпринимателей, осужденных за экономические преступления, на свободу выйдут Кирилл Доронин и его другие руководители финансовой пирамиды Finiko.

Авторы закона депутаты Арсений Сизов и Дмитрий Кичин утверждают, что амнистия стала вынужденной мерой, необходимой для стабилизации российской экономики в условиях санкций.

Владельцев Finiko выпустят на свободуАмнистированным лицам заменят наказание на более мягкое в виде обязательных работ на государство. В случае, если бывшие заключенные не справятся с поставленной задачей, они могут быть возвращены в места лишения свободы.

– Нам пришлось пойти на подобной шаг в текущих экономических реалиях. Сегодня мы как никогда нуждаемся в молодых и креативных людях, которые способны делать деньги буквально из ничего. И сейчас абсолютно не время делиться на чужих и своих и вспоминать старые обиды. Мы все должны объединиться, чтобы выстоять перед цунами санкций Запада, — заявил депутат Дмитрий Кичин.

Доронин вместе с другими основателями Finiko должны будут в течение трех лет привести отечественную экономику в движение. Предприниматели сосредоточатся на привлечении иностранных инвестиций в Россию на основе имеющегося опыта. Результаты будут оцениваться по количеству созданных рабочих мест и увеличению ВВП страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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