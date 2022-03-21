 

Мнение: Китайский взгляд

21.03.2022, 8:00, Разное
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Китайские карикатуры на тему.

Тайвань следующий.

Источник: Colonel Cassad



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