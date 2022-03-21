 

«Оппозиционная платформа» назвала незаконным решение СНБО Украины о приостановке деятельности партии

21.03.2022, 7:00, Новости дня
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В украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что будут оспаривать решение о приостановке своей деятельности, поскольку такой запрет не имеет законных оснований.

«Решение СНБО о приостановке деятельности ряда партий, в том числе «Оппозиционной платформы – За жизнь», не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти – незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом», – приводит заявление партии РИА «Новости».

В партии также заявили, что «вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами». В партии призвали всех своих депутатов, членов и активистов продолжать работу.

«Мы будем оспаривать любые незаконные решения. Всей нашей партийной командой мы продолжаем работать над эффективной обновленной партийно-политической структурой, главной целью которой станет объединение всех граждан Украины на основе мира, уважения прав каждого вне зависимости от национальности, убеждений и социального статуса!», – говорится в заявлении.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.

В феврале украинская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила Зеленскому «всю необходимую помощь в переговорном процессе».

Напомним, в середине января бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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