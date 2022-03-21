После приема антибиотиков мужчина «услышал голос Бога»

В опубликованном тематическом исследовании, появившемся в журнале BMC Psychiatry, сообщается о случае 50-летнего мужчины с бактериальной инфекцией респираторного заболевания, для лечения которой ему прописали антибиотики.

После приема лекарств у пациента, не имевшего психиатрического анамнеза и никогда до этого момента не принимавшего антибиотики, начались перепады настроения, он стал раздражительным и начал говорить бессвязно. Как отмечают авторы статьи, такое поведение является симптомом маниакального синдрома, характеризующегося аномально высоким уровнем энергии, беспорядочными мыслями и поведением.

Мужчина зарегистрировался в отделении неотложной психиатрической помощи в Женеве, сказав медикам, что в ночь после первой дозы антибиотиков он чувствовал себя так, будто умирает. Кроме того, у него начались слуховые галлюцинации: он «услышал» голос Бога, который говорил с ним и рассказывал, что он избран для особой миссии.

Врачи диагностировали у мужчины антибиоманию, или синдром Уанье, редкий побочный эффект лечения антибиотиками. По словам Паскаля Синарта, психолога и психиатра Католического университета Лёвена (KU Leuven) в Бельгии, который не участвовал в описании случая или уходе за мужчиной, график приема антибиотиков и последующих маниакальных симптомов совпадает с зарегистрированными случаями антибиомании.

В обзоре тематических исследований антибиомании, опубликованном в 2017 году в Журнале аффективных расстройств, Синарт и его коллеги рассмотрели 37 сообщений, в совокупности описывающих 47 случаев антибиомании у пациентов в возрасте от трех лет.

Синарт и его коллеги обнаружили, что кларитромицин, один из антибиотиков, которые врачи прописали мужчине, является одним из наиболее часто используемых антибиотиков, вызывающих антибиоманию, наряду с хинолоновыми антибиотиками ципрофлоксацином и офлоксацином. Однако Синарт считает, что это в первую очередь связано с распространенностью данных антибиотиков.

– Да, они чаще всего вызывали антибиоманию, но они входят в число антибиотиков, которые используются по всему миру чаще всего. Я предполагаю, что именно с этим связано большее количество случаев антибиомании, – Паскаль Синарт.

Пациенту из Женевы прописали лоразепам – лекарство, используемое для лечения беспокойства и судорог. Его случай показывает, что различные виды антибиотиков могут вызывать антибиоманию. Изначально маниакальные симптомы у мужчины появились после приема антибиотика амоксициллин-клавулановая кислота. Как только он прекратил лечение, симптомы мании прекратились. Однако, когда он начал принимать кларитромицин, симптомы маниакального синдрома вернулись, что побудило его снова прекратить лечение антибиотиками.

Согласно отчету, через неделю после прекращения приема антибиотиков у мужчины больше не было маниакальных симптомов.

Хотя точный механизм взаимодействия между антибиотиками и центральной нервной системой (включая мозг) остается неизвестным, Синарт и его коллеги в своем обзоре выдвинули несколько гипотез. Например, было обнаружено, что несколько классов антибиотиков, включая макролиды, такие как кларитромицин, и бета-лактамы, такие как амоксициллин, действуют как ингибитор гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), повсеместно распространенного нейротрансмиттера, ответственного за подавление возбужденных нейронов.

Дополнительные гипотезы, предложенные в обзоре Синарта, включают способность антибиотиков нарушать микробиом кишечника пациентов и вызывать дисфункцию митохондрий, питающих клетки. Авторы исследования также предположили, что лекарственное взаимодействие между кларитромицином и амоксициллином-клавулановой кислотой могло произойти из-за их общей активности в отношении рецепторов ГАМК.