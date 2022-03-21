Мнение: Дневник женщины из Волновахи

Дневник женщины из Волновахи

Дневник женщины, которую достали из-под завалов собственного дома в Волновахе наши бойцы. Она записывала всё, что с ней происходило:

«- 13 марта. 18-й день войны. 27 февраля в последний день видела маму. С тех пор в погребе. На выход походу крышка упала. Пробовала разобрать пол – не вышло. Придется ждать людей. Кошка с собакой периодически заглядывают в вытяжную трубу. Я вижу их лица, разговариваю с ними и плачу. Прошу их кого-нибудь позвать на помощь, а они не понимают. Молюсь. Ночью очень зудела голова т.к. грязная и я ее расчесала до ран. Думала вши. Это были адские ощущения. Встала ночью, нагрела воды, обрезала волосы ножом и помыла мылом. Зуд какое-то время не прекращался. Ранки пекли. Потом как-то заснула после молитв. Вдали грохотали снаряды. У моего дома уже 3 дня не взрывается Слава Богу.

– 14 марта. Пыталась взломать пол, чтоб вылезти, кричала, звала помощь – тщетно. Сквозь щели увидела что погреб как буд-то специально кто-то закрыл чтоб меня не нашли: тяжелые ящики из-под кровати лежат прямо на крышке люка и мешки с ветками и бутыля и глина. В общем такую тяжесть мне не поднять. Устала. Буду ложиться спать. 13 час. 38 мин.

– 15 марта обед. Сегодня не так солнечно как предыдущие 2 дня. Солнце в трубу не светит. Нет возможности полюбоваться лучиками, но небо чистое. Хочется лежать в теплой одеяле и ничего не делать. Нет сил морально пытаться открыть люк. Постоянно слышны какие-то выстрелы, но не близко. Мишка жив. Дала ему несколько бубликов (доской через трубу просунула).

– 16 марта. Стрельбы почти нет. Временами солдаты что-то отстреливают – заборы наверное, одиночными. Пыталась снова выбраться, пробила дыру – увидела что осыпался потолок до дранки и кирпичи, плиты перекрытия. Все очень тяжелое. Звала на помощь – никого. Самой не выбраться. Разве что весь пол раздолбать.

– 17 марта 6ч. Как обычно что-то прилетело и скинуло снаряд вдали, и так все утро.

– 18 марта. Ночь была тихой. Не знаю сплю я или нет. Бессонница. Молюсь за всех. Котенок балуется иногда. Мишку кормлю бубликами из трубы. Все как обычно грустно.

– 19 марта. Суббота на рассвете были бои вдалеке. 10 час плачу и зову на помощь. Молюсь.

Пришли осетины и спасли.

Спасибо!»

https://t.me/boris_rozhin/34689 – цинк

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