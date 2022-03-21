Битва за Хогвартс

С момента начала «спецоперации» началась другая «спецоперация», цель которой — завоевать головы российских школьников.

Для детей

Для начала во всех школах прошли уроки истории и обществознания по специально спущенным методичкам. 3 марта состоялся Всероссийский урок, разработанный Институтом воспитания РАО в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание жителей России» нацпроекта «Образование», который курирует Министерство просвещения. По данным Минпроса, урок посмотрели 5 млн человек.

Ведущими были 12-летняя певица София Хоменко и сотрудник Центрального штаба ОНФ Денис Полунчуков, а гостем программы — Петр Ишков, которого представили экспертом в области военной истории. Найти его публикаций в области военной истории не удалось — только многочисленные объявления на репетиторских сайтах и упоминание о его должности: заместитель начальника отдела содержания и методов обучения начального общего, основного общего и среднего общего образования департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации.

На уроке детям коротко рассказали об истории конфликта на востоке Украины, затем перешли к роли НАТО. Петр Ишков сказал: «НАТО целенаправленно расширяет зону своего влияния, несмотря на все заявления, которые были сделаны еще в 91-м году США в Москве. Пять волн расширения НАТО привели альянс к границам нашего государства». Полунчуков добавил: «Если бы такой сценарий произошел с Украиной, это могло бы означать, что школьники, которые нас сейчас смотрят, возможно, через два-три года пошли бы воевать и отражать нападения на нашу страну». Затем ведущие и гость переключились на горячую тему «фейков» и противодействия им: предложили искать на кадрах, публикуемых украинской стороной, признаки недостоверности: люди одеты не в ту одежду, не та погода и проч.

После этого школам страны спустили еще несколько методических разработок для уроков и классных часов, посвященных «правильному» пониманию момента.

В течение последней недели в большинстве российских школ прошли уроки «Братство славянских народов», «Урок памяти «Герои нашего времени», «Гибридный конфликт» (вот, к примеру, один из таких планов мероприятий.

Как правило, учителей обязывают вести фото- или видеосъемку урока и выкладывать отчеты на сайте школы. (Типичный отчет о проведении таких уроков в школах Республики Мордовия).

Урок «Братство славянских народов» посвящен объяснению понятия «славяне» и дружбе украинского, белорусского и русского народов (об этом подробно рассказал «Коммерсант»). Вот пример такого урока.

«Урок памяти «Герои нашего времени» прошел в российских школах 11 марта. Он был посвящен рассказу о жизни и службе Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в феврале на территории Украины и получившего звание Героя РФ посмертно. Для урока специально снят видеоролик, в котором рассказывается: «Десант под командованием Гаджимагомедова оказался в окружении в тылу неприятеля. Нурмагомед получил тяжелое ранение. Из боеприпасов у него оставалась только одна граната. Он подорвал себя и националистов, чтобы дать своим товарищам спастись». Инициатором проведения урока стал Институт стратегии развития образования РАО.

Урок «Гибридный конфликт. Использование отечественных платформ» разработан для учеников 9–11-х классов и студентов колледжей. В его ходе подросткам рассказывали об использовании «фейков» в информационной войне, о санкциях как второй составляющей гибридной войны, а также — об опасности использования зарубежных социальных сетей и необходимости перехода на отечественные платформы (RuTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.). Вот один из возможных сценариев урока.

Среди других воспитательных мероприятий, в которых дети страны приняли участие на минувшей неделе, — «флешмоб в поддержку военной спецоперации» (это когда все школьники выстраиваются во дворе буквой Z), акции «напиши письмо» (в одних школах — детям-беженцам, прибывшим из «ДНР», в других — «участникам спецоперации»). И, конечно, оперативно-профилактические беседы с сотрудниками полиции «в целях предупреждения антисоциального поведения подростков, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, формирования позитивного мнения о деятельности правоохранительных органов и уважительного отношения к Закону, пресечения правонарушений».

Сообщение, отправленное родителям

Учитывая, что практически весь декабрь, январь и февраль в школах шли бесконечные диагностические работы, а впереди ожидаются еще Всероссийские проверочные работы, — остается только догадываться, когда ученики успевают учиться, а учителя — учить.

Для учителей

Для учителей тоже предусмотрены добровольно-принудительные политинформации. 28 февраля московский Департамент образования организовал онлайновую встречу с официальным представителем МИДа Марией Захаровой, которая примерно два часа рассказывала им об истории конфликта с Украиной и объясняла, как правильно отвечать на вопросы школьников.

11 марта департамент образования позвал на аналогичную встречу всех классных руководителей Москвы. На этот раз спикерами были все та же Мария Захарова и руководитель агентства Russia Today Маргарита Симоньян. Встреча открыто не афишировалась, видеозапись пока не выложена в общий доступ.

Открывая встречу, руководитель департамента Александр Молотков сказал: «Против страны развернута беспрецедентная информационная война, можно даже сказать — когнитивная война, — и добавил: — Первыми жертвами этой войны становятся наши с вами дети». Именно об информационной войне со знанием дела говорила в своем выступлении Маргарита Симоньян. Основные тезисы ее выступления можно изложить таким образом. Интернет долго был нерегулируемым, все ошибочно верили, что там свобода. Наше государство слишком долго было «травоядным» и пустило в Россию зарубежные соцсети: инстаграм, вотсап, фейсбук, тикток. А теперь фейсбук не запрещает прямые призывы к насилию. Иностранные платформы ведут атаки на наше государство, терпеть этот разгул нельзя, надо требовать от государства, чтобы дети не имели доступа к вредоносной информации.

Взрослым можно порекомендовать подписаться на проверенные источники информации: РИА «Новости», RT. «Фейки» — это часть атаки на нашу страну, их пишут в ЦРУ.

Цель атаки — «возбудить гражданскую войну внутри Российской Федерации и таким образом проблему с этими русскими решить раз и навсегда», потому что извне с нами справиться никто не может.

Одна из учительниц спросила: с детьми-то мы знаем, что делать, а как быть с теми родителями, которые придерживаются другой точки зрения, они ведь ставят своих детей в очень неловкое положение? Симоньян была непреклонна: родители пусть думают, что хотят, а государственные учреждения — такие, как школы, — должны поддерживать свое государство и доносить до детей государственную точку зрения. «Есть семьи, где родители пользуются не всегда разрешенными методами воспитания. Но это не значит, что школа должна идти на поводу у родителей только потому, что они родители».

На вопрос о том, что делать с VPN, которыми школьники активно пользуются, она ответила жестко: «VPN быть не должно. Государство должно иметь возможность ограничивать информацию. Государство у нас травоядное и вырастило целое поколение людей не в соответствии с теми ценностями, с которыми мы бы хотели видеть этих людей. Если есть способ обхода — должен быть способ обхода этого обхода». Вместо враждебных зарубежных платформ Симоньян рекомендовала размещать школьные странички на своих, таких как «ВКонтакте», «Яндекс-Дзен», RuTube. Отвечая на один из последних учительских вопросов, она заметила: «Наша задача — не выиграть войну на Западе, а не проиграть войну у нас дома, за наших детей».

Затем наступил черед Марии Захаровой. Она снова говорила об истории украинского конфликта и много времени посвятила вопросу некоего «биологического оружия». Говоря о «фейках», и Захарова, и Симоньян приводили в пример фотографию обстрелянного мариупольского роддома, которую назвали постановочной (сейчас уже известно, что это не фейк).

Пора затянуть пояса

Как к этому отнеслись учителя? Одни отсидели всю встречу целиком — почти четыре часа — и с интересом задавали вопросы. Другие сбежали сразу после первой части. В некоторых школах просто собрались у экрана, сфотографировались, чтобы отчитаться, и разошлись. «В моей школе энтузиастов не оказалось, все ушли». «У нас смотрели все четыре часа, потом директор напомнил ничего не писать в соцсетях, потому что уже были случаи увольнения за комментарии». «Я ушла через 40 минут, чтобы не закричать «ааааа» на весь актовый зал. А дома разревелась».

Учителям сейчас нелегко. Писать что бы то ни было о «спецоперации» и участвовать в протестах им запрещено, хотя это и незаконно.

Но учителя сообщают (с просьбой не раскрывать их имена и номера учебных заведений), что в ряд школ уже приходили люди в штатском с требованием уволить подписантов учительского протестного письма

или участников уличных мероприятий. Увольнение в этом случае незаконно, но учителя увольняются сами: не могут представить себе, как дальше после этого работать в школе.

«У нас вице-губернатор по внутренней политике придумал, что все бюджетники и госслужащие должны носить на лацкане георгиевскую ленту буквой Z. Об этом сказали на совещании директорам школ и главам роно. Они и побежали. Наша директор сказала учителям, что они стали слишком хорошо жить, накопили жирок, и теперь пора потуже затянуть пояса. Средняя учительская зарплата у нас — 50 тысяч в месяц, у директора — в пять раз больше. Кто не хочет носить ленточку — требуют написать заявление об увольнении, хотя непонятно, на каком основании. Учителя плачут, но не пишут» (Петербург).

«Не понимаю, как вести уроки по истории России. Хожу на работу, как Штирлиц. Две недели ужаса и катастрофы, а люди не видят причины переживать» (Кемеровская область).

«Мы не боимся за себя, мы боимся за школу и за наших детей. Школу уничтожить очень легко. Это учителя уволить по закону трудно, а директора можно снять моментально — без объяснения причин. И поставить вместо него какую-нибудь Долорес Амбридж, которая за месяц не оставит камня на камне от того, что мы строили много лет. Все думаю, что надо перечитать последние тома «Гарри Поттера». Начинается битва за Хогвартс» (Москва).

Учителя по закону снять действительно трудно. Профсоюз «Учитель» напоминает: основания для увольнения работника исчерпывающе описаны в статье 76 Трудового кодекса РФ; в его статье 331 перечислены преступления, которые препятствуют работе педагогом. Кроме того, невыход на работу по причине ареста не может считаться прогулом и быть основанием для увольнения. Профсоюз обещает юридическую помощь учителям, которым грозят увольнением за их гражданскую позицию.

Но есть и другие учителя — те, кто сообщает в полицию о школьниках, которые вслух высказываются против «спецоперации». И у них есть оправдание: «Я делаю все по регламенту». В самом деле, в последние пять лет — после массового участия школьников в уличных протестах — большинство региональных министерств и департаментов образования выработало свои алгоритмы для классных руководителей и социальных педагогов, согласно которым они должны сообщать в полицию, а затем в Центр «Э» о всех случаях выявления «экстремистских, террористических и суицидальных наклонностей» у школьников . Впрочем, методических рекомендаций и алгоритмов на случай выявления пацифистских настроений у школьников по школам пока не разослано.

Для родителей

Зато для родителей все тот же Институт воспитания РАО тоже подготовил материалы, посвященные «правильному» пониманию происходящего. 10 марта на его сайте и на страничках Минпроса в соцсетях состоялась трансляция Открытого родительского собрания, которое, по сведениям Минпроса, посмотрело более миллиона человек.

Вела собрание Наталья Майданова, генеральный продюсер кинокомпании «Династия» (специализируется на съемке исторических фильмов, преимущественно о войне, и фильмов о семейной истории, об истории предприятия или истории города по частным или муниципальным заказам). Гостем программы снова стал все тот же «эксперт» Петр Ишков. А главным предметом обсуждения: информационно-психическое воздействие — то есть «поэтапное целенаправленное психическое воздействие на войска и население с целью подрыва его боевого характера, его боевого духа, воли к сопротивлению». Родителям сообщили, что «информация — оружие массового поражения», а «каждый житель в условиях информационного прессинга становится солдатом информационного зомбирования, распространяя информацию, как вирусную инфекцию».

Петр Ишков сказал: «Конфликтующие стороны находятся под действием дезинформаторов, которые не только управляют боевыми действиями, но определяют победителей и назначают наказание для проигравших. В итоге, выступая в качестве миротворца и заступаясь за якобы пострадавшую сторону, агрессор прокладывает дорогу к насильственному захвату власти».

Родителям показали ролик, где рассказывалось, что информационную войну с Россией ведут не менее четырех расположенных на территории Украины центров информационно-психологического воздействия, задача которых — «информационный терроризм, разведывательно-подрывная деятельность, профилактическая и превентивная деятельность по дезинформации населения, выявление нелояльных путем анализа компьютерных сетей, слив нужной информации, деморализация противника, создание и публикация фейковой информации, фото- и видеоматериалов». После этого — приступили непосредственно к разоблачению «фейков» (материалы собрания доступны по ссылкам — методические материалы на тему «Взрослый разговор о мире»).

Фрагмент материала «Взрослый разговор о мире»

Наконец, растревоженных родителей немного успокоила руководитель отдела экстренной психологической помощи Федерального координационного центра МГППУ Анна Ермолаева, которая говорила о том, как снизить тревожность детей в это неспокойное время и как обсуждать с ними сложные вопросы. Она подчеркнула, что детей больше беспокоит стабильность и безопасность семьи, поэтому важно поговорить с ними об этом.

Младших успокоить, средним — пояснить, что народы могут ссориться так же, как и люди. А со старшими — не вступать в бурную полемику и подумать, что важнее — переубедить или сохранить отношения.

Что читаем?

Родители тоже находят много причин тревожиться, в том числе за своих детей. Уже несколько родителей и учителей обратились в «Новую газету» с рассказом о том, что в школах Москвы внедряется какой-то непонятный предмет «Осмысленное чтение»: три раза в неделю, а то и ежедневно учителя должны на уроках или классных часах разбирать с детьми публицистические тексты, чтобы вырабатывать навык отличать факты от авторской позиции и выявлять «фейки». Сами слова «фейки» и «критическое мышление» в свете закона о «фейках» уже заставляют взрослых подозревать, что и эти уроки на деле переродятся в политинформацию. Есть ли основания для беспокойства?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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