Стало известно о гибели воевавших в рядах «Азова» троих грузин

На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии, информирует грузинская телекомпания «Мтавари архи».

По данным телеканала, погибли Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани, информирует РИА «Новости».

«Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооруженных сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело)», – информирует телекомпания.

По данным ТВ, Чикобава погиб в Мариуполе, а другие в городе Ирпень.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.