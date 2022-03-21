 

НАТО начало переброску комплексов «Пэтриот» в Словакию

21.03.2022, 4:15, Новости дня
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Зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине, перебрасывается в Словакию из стран западной части НАТО, сообщил со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя сайт братиславской газеты Pravda.

«Система ПВО Patriot (первая из трех) перебрасывается в Словакию», – привело издание слова главы Минобороны, сообщив также, что в страну прибывают подразделения НАТО, которые установят комплекс. Он временно будет размещен на авиабазе в местечке Слиач в центральной части республики, передает сообщение ТАСС.

В Братиславе, сообщил министр, рассматривают варианты размещения двух других комплексов Patriot. Они должны обеспечить защиту от ракетных угроз максимально возможной части территории Словакии.

По словам Надя, Patriot не является заменой находящегося на вооружении словацкой армии советского комплекса ПВО С-300, получения которого добивается Украина, речь идет об очередном элементе обороны воздушного пространства республики.

Напомним, глава британского минобороны Бен Уоллес сообщил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.

Ранее Уоллес заявлял, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.

До этого лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский предлагал отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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