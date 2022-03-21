 

В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского

21.03.2022, 4:15, Новости дня
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Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин прокомментировал сведения о том, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии, отметив, что состояние политика не ухудшилось, он продолжает лечение.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», – приводит его слова «Газета.Ru».

11 марта стало известно, что состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, он уже изучает новости и работает с документами.

3 марта СМИ сообщили, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания.

Напомним, Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». Специалисты отметили, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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