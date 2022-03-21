Мнение: Военный цикл Психологики

Для многих нынешняя война стала шоком на очень глубоком психологическом уровне. Дело не просто в смертях и разрушениях, даже не в том, что мир оказался на грани ядерной катастрофы. Хуже всего то, что люди не в силах понять, как такое вообще стало возможным. Ведь “мы, русские – самая миролюбивая нация! Мы всегда – за мир во всем мире, мы не ведем агрессивные войны, мы всегда только защищаемся, мы всем желаем только добра!”

По сути, под угрозой оказался Национальный Русский Миф, то есть – представление русских о самих себе. Об этом сейчас мало говорят, все больше увлечены самым потоком военных, экономических и социальных трагедий – но психологический удар также имеет огромный разрушительный потенциал. Ведь под угрозой оказалась картина мира большого количества людей, следствие – растерянность и полная дезориентированность, непонимание “как жить дальше”.

Настала пора для серьезного разговора о нашем национальном характере. Какие открытия могут оказаться очень неприятными, какие-то – парадоксальными и неожиданными. Но нам надо постараться переосмыслить себя – без этого мы не сможем отыскать новый путь из того тупика, в котором обнаружили себя в последнее время.

И первое с чего мы начнем – рассмотрим вопрос о жестокости русских. Моя гипотеза – что эта часто наблюдаемая жестокость имеет своей причиной то, что русские – одна из самых малоконфликтных, избегающая конфликтов почти на инстинктивном уровне нация.