 

На каждую измену есть причина – Личное мнение

21.03.2022, 3:45, Разное
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Юлия Ковальчук высказалась на тему измен:

Я уверена, что женщине не надо расслабляться. Надо радовать своего мужчину красивым бельем, коротким платьем… На каждую измену есть причина.

И эта причина — поведение женщины, да, Юль?


Фото: Соцсети

Не носила короткие платья? На радовала мужа красными стрингами? Расслабилась? Вот и получай. Сама виновата.

Я понимаю, почему Ковальчук так мыслит. Не она, кстати, одна.

Беря на себя вину за потенциальную или реальную измену мужа, женщина, тем самым, открывает перед собой сразу две возможности:

1) простить того, кто наставил ей рога (в кругу терпил это называется «сохранить семью»),

2) жить в иллюзии того, что от измены мужа её может уберечь её же собственное поведение, то есть ситуация у неё — под контролем.

Обе возможности — весьма сомнительные.

Я так скажу: от измены, предательства, подставы вас может уберечь только одно — выбор правильного человека в мужья.

Вместо того, чтобы всеми правдами и неправдами тянуть в ЗАГС «так себе» человечишку, который «соврёт — не дорого возьмёт», нужно самой выбирать.

Придирчиво. Долго. Кропотливо. Не соглашаясь на промежуточные варианты.

Замуж нужно выходить за порядочного и всей душой любящего вас человека, который именно в силу своей любви и уважения к вам, в силу своей порядочности, в силу своих принципов и воспитания, не будет вам врать в глаза. Просто не сможет.

А если ты вляпалась замуж за того, кто тебя унижает, рассказывая всей стране, как его интересует прохожая попка, то о каком красивом белье речь?

На каждую измену действительно есть своя причина, но только это не отсутствие красивого белья и короткой юбки, а выбор не того человека в мужья.

Согласны? Почему?

Доверяете мужу? Довольны своим выбором?

Источник: Лена Миро



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