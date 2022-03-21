Володин назвал целью российской военной операции на Украине спасение людей

США всегда находятся там, где есть их экономические интересы, целью же российской военной спецоперации на Украине является спасение людей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Истинная цель Вашингтона была понятна – желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака. США всегда находятся там, где есть их экономические интересы», – написал в своем Telegram Володин.

По его словам, когда Вашингтон начинает «учить» Россию и вводит санкции, «пусть начнет с себя».

«Наши цели – обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», – добавил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, где погибло, по разным оценкам, до полумиллиона людей. «Во всемирную историю фальсификаций навсегда вошла пробирка с якобы образцами биооружия, которую демонстрировал международному сообществу тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, убеждая в необходимости военной операции», – написал он, напомнив, что в итоге оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было. Тогда Вашингтон в первую очередь преследовал цель взять под контроль нефтеносные районы Ирака, сказал Володин.

Также он напомнил, что 11 лет назад США развязали военные действия против Ливии с теми же целями, при этом вторжение спустя время признали ошибкой, «но страны не стало».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавить людей от геноцида.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.