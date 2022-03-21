Фанаты «Зенита» поблагодарили сербских болельщиков за поддержку России

Болельщики «Зенита» провели 19 марта на стадионе «Петровский» акцию в знак благодарности фанатам из Сербии.

Перформанс прошел после игры «Зенит» – «Арсенал» (Тула). В Петербурге фанаты развернулись несколько баннеров. На одном было написано: «Сербы и Русские – братья навек», на другом – «Братья, они лицемеры и никогда не признают правду», на третьем – «Мы знаем, они не хотят дать миру шанс», информирует «Фонтанка.ру».

Болельщики сербской «Црвены Звезды» устроили политический перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс». Сербы развернули на трибунах огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время при участии США, а также строчку из песни Джона Леннона: «Все, что мы говорим – это дайте миру шанс».