 

Фанаты «Зенита» поблагодарили сербских болельщиков за поддержку России

21.03.2022, 2:50, Новости дня
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Болельщики «Зенита» провели 19 марта на стадионе «Петровский» акцию в знак благодарности фанатам из Сербии.

Перформанс прошел после игры «Зенит» – «Арсенал» (Тула). В Петербурге фанаты развернулись несколько баннеров. На одном было написано: «Сербы и Русские – братья навек», на другом – «Братья, они лицемеры и никогда не признают правду», на третьем – «Мы знаем, они не хотят дать миру шанс», информирует «Фонтанка.ру».

  

Болельщики сербской «Црвены Звезды» устроили политический перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс». Сербы развернули на трибунах огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время при участии США, а также строчку из песни Джона Леннона: «Все, что мы говорим – это дайте миру шанс».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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