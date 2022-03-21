Тело младенца нашли у мусорных контейнеров в центре Москвы

Тело младенца обнаружили около мусорных контейнеров в центре Москвы, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, 20 марта около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в месте для сбора мусора обнаружено тело новорожденного мальчика на вид около 1,5 месяцев», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сейчас на месте координируют деятельность правоохранительных органов пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.

Ранее сообщалось, что двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы, дети были голодными, их госпитализировали в тяжелом состоянии.