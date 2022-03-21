Сила контуринга: как скрыть второй подбородок с помощью макияжа

Многие из нас не уверены в собственной внешности. Это вызывает у нас тревогу. Некоторым из нас трудно похудеть, некоторым – вылечить гиперпигментацию, некоторым – скрыть второй подбородок. Мы стараемся избавиться от этих вещей, чтобы чувствовать себя лучше, пытаемся исправить проблемы нашего тела. Давайте вспомним, что красота идет изнутри. Несмотря на то что это клише, это правда. Но не будем читать уроки морали и проводить сеансы терапии. Чтобы восстановить уверенность в себе, подчеркнуть красивые черты лица, используйте макияж. В этой статье расскажем о простых приемах, позволяющих скрыть второй подбородок.

Вы когда-нибудь слышали о макияже контура лица? В последние годы сестры Кардашьян возродили эту технику, и весь мир сошел по ней с ума. Тем не менее контуринг существует с 1500-х годов. Вы будете поражены методами, которые использовались в то время. Этот трюк изначально использовался, чтобы подчеркнуть скулы, сделать нос меньше, скрыть неуверенность, подчеркнуть красоту.

Купите правильную основу

Как скрыть второй подбородок? Прежде чем вы приступите к нанесению макияжа и контурированию лица, необходимо провести хорошую процедуру ухода за собой. Вам понадобится увлажняющий крем и хороший тональный или ВВ-крем, соответствующий вашему оттенку кожи. Если вы не хотите быть слишком темными, обратите внимание на следующие рекомендации. Когда вы проводите время на свежем воздухе, ваша кожа значительно окисляется и темнеет. Это надо помнить при покупке основы.

По этой причине, находясь в магазине косметики, при искусственном освещении, мы выглядим хорошо, но, когда выходим на улицу, все меняется. Так что помните: нужно взять тестер и носить его в течение нескольких часов при естественном освещении, чтобы увидеть, как он работает на вашем лице.

Остальные цвета тоже важны

После того как мы установили важность хорошего оттенка основы, нам нужно сосредоточиться на продуктах, которые дополняют внешний вид.

Вам понадобится:

контурный набор (они продаются в палетках) или бронзер; карандаш для глаз; тушь для ресниц; тени для век; хайлайтер; темная помада или блеск для губ (в зависимости от желаемого стиля).

Определение линии подбородка

Если вы запаслись всеми необходимыми продуктами для макияжа, можно начинать. Чтобы начать контурирование, нужно иметь на лице основу.

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Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят Для начала сосредоточьтесь на линии челюсти. Используя кисть для макияжа, пройдитесь от одной стороны линии подбородка, чуть ниже ушей, к другой стороне. Растушуйте по направлению к шее. Какой бы тип кисти вы ни использовали, обязательно пройдите ниже подбородка, сформируйте треугольник слева и справа и растушуйте назад и вниз, чтобы создать тонкую тень. Таким образом у вас получится успешно замаскировать двойной подбородок. Лучший способ скрыть изъян – создать тень чуть ниже линии челюсти более темным оттенком макияжа.

Нанесите хайлайтер на щеки, нос и глаза, чтобы привлечь внимание

После того как вы закончили контуринг, вам нужно закончить макияж. Лучший способ скрыть второй подбородок – отвести от него взгляд. Обманите, заставьте смотреть не на него, а на красиво очерченные глаза и скулы.

Для этого вам нужно создать драматический образ (смоки, кошачий глаз и так далее), привлекающий внимание. Нанесите хайлайтер на внутренний и внешний уголки глаз, чтобы они засияли. Не забудьте также нанести его прямо под брови. Затем нанесите немного румян на щеки. Нанесите хайлайтер на скулы и кончик носа. Завершите макияж блеском для губ или яркой красной помадой.

Вот так, используя такие нехитрые средства как карандаш для глаз, контурный набор, тени для век, хайлайтер и тушь для ресниц, а также вооружившись техникой контуринга, вы сможете привлечь внимание к глазам и скулам, отведя взгляд от второго подбородка. Дерзайте! Удачи вам!