Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
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Власти Франции заморозили средства Центрального банка РФ на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.
«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против РФ из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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