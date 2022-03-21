Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро

Власти Франции заморозили средства Центрального банка РФ на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», – цитирует его ТАСС.

По словам министра, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.

Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против РФ из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).