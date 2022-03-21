Захарова предложила немцам «меньше дышать» для борьбы с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, призвавшего немцев «есть меньше мяса для борьбы с Россией», отметив, что он также мог бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради этой же цели.

«И это ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», – написала Захарова в своем Telegram.

Напомним, что глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в интервью журналу Der Spiegel выступил с утверждением, что РФ якобы использует поставки продовольствия как оружие и снижение потребления немцами мяса якобы поможет противостоять политике Москвы. По его словам, немцам следует «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».