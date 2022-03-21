Правочный режим

ФСО редактирует статьи в «Википедии» об Украине, википедистов преследуют и угрожают блокировкой проекта — все из-за «спецоперации».

12 марта стало известно, что в Минске за неповиновение милиции был арестован на 15 суток википедист Марк Бернштейн. Бернштейн — один из самых известных редакторов русскоязычной интернет-энциклопедии «Википедия», чье сообщество с начала <спецоперации> подвергается давлению. С одной стороны, это угроза блокировки, с другой стороны — слив данных редакторов энциклопедии в анонимные телеграм-каналы. Все из-за отказа удалять статью о действиях российских военных в Украине. Корреспонденты «Новой газеты» поговорили с редакторами проекта, которые противостоят российской военной цензуре, и разобралась, как власти Беларуси и РФ пытаются контролировать «Википедию».

11 марта в телеграм-канале подразделения белорусского Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) появились несколько фотографий и видеозапись с подписью «дефейкофицирован». На фото мужчина, с поседевшими волосами, в красной кофте и бежевых брюках, лежит лицом в пол. Руки за спиной скованы наручниками. Рядом с ним белорусский паспорт, несколько купюр евро и долларов, пластиковые карты и маленький красно-белый флаг — символ белорусской оппозиции. На видео он же, но уже в зеленой куртке. Так же лицом в пол. Произносит свои имя, фамилию, адрес проживания и место работы.

Блогер и популяризатор Wikipedia Марк Бернштейн. Фото: соцсети

Это Марк Бернштейн, один из редакторов интернет-энциклопедии «Википедия». Видео с его арестом сейчас найти сложнее, после задержания Бернштейна канал ГУБОПиК был удален (видео все еще можно найти в каналах у тех, кто репостил запись). Марк входил в топ-50 русскоязычных редакторов «Вики», за 13 лет своей работы он внес в энциклопедию более 200 тыс. правок. На прошлой неделе мужчину арестовали в Минске на 15 суток по статье о неповиновении милиции (ст. 24.3 КоАП РБ). Чуть раньше анонимные телеграм-каналы слили в сеть его личные данные, обвинив мужчину в распространении «фейков» из-за правок в статью о «спецоперации» в Украине.

— Нашему бандеровцу за распространение фейков по новой статье грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он из Беларуси, но спрятаться у него не получится, — говорилось в посте телеграм-канала «Мракоборец | Борцы с фейками» (сейчас канал удален, скриншот доступен по ссылке). — Кстати, мы уже знаем не меньше 1000 участников, вносивших правки, искажающие реальность. И все они в очереди на деанон.

Скриншот: t.me/motolkohelp/

Миссионеры не дремлют

Статья «<…> РФ на Украину (2022)» (мы удаляем первое слово название статьи из-за новой российской цензуры. — Ред.) появилась в «Википедии» 24 февраля рано утром, через несколько часов после первых новостных сообщений. Как рассказывает автор оригинальной страницы и один из шести арбитров русскоязычной «Википедии» Олег Юнаков (Арбитражный комитет принимает меры для разрешения конфликтов. — Ред.), в первый же день статью посмотрели 800 тысяч раз — рекорд для энциклопедии в такие короткие сроки. За последующую неделю число просмотров увеличилось в несколько раз и достигло пяти миллионов.

— В шесть утра, когда многие еще спали, я написал статью, которая стала одной из первых во всех языковых разделах. Сейчас такие статьи уже написаны на 106 языках. Потом к работе над материалом подключились и другие редакторы. В «Википедии» так всегда бывает, — рассказывает Юнаков.

Внимание властей текст привлек не сразу, несмотря на то, что в первый же день <спецоперации> Роскомнадзор (РКН) потребовал от СМИ использовать информацию только из официальных российских источников.

О том, что РКН угрожает «Википедии» блокировкой, стало известно только 1 марта, когда администраторы получили уведомление о решении Генпрокуратуры.

Ведомство посчитало, что энциклопедия «с нарушением закона» распространяет информацию о «многочисленных жертвах» среди военнослужащих РФ и мирных жителей Украины. Энциклопедия ничего удалять не стала, а ведомству ответило большим черным баннером на сайте со ссылкой на раздражающую статью.

— Для свободной энциклопедии, какой является «Википедия», недопустимо «прогибаться» под политику или цензуру. И она не прогнулась и в этот раз, — объясняет Юнаков решение ресурса. — Не все осознают, что в современном мире уже нельзя, как в СССР, пытаться контролировать, как должен думать народ. Если РФ хочет встать на «одну строку» в рейтинге цензуры с такими странами, как Китай, Сирия, Иран и Саудовская Аравия, где блокировалась «Википедия», то пожалуйста. С учетом блокировки всех независимых СМИ она осталась от этого в маленьком шажочке.

Олег Юнаков. Фото из личного архива

Блокировка оказалась не единственным, что может угрожать участникам проекта. На прошлой неделе данные википедистов стали публиковать в телеграм-каналах, которые якобы занимаются борьбой с «фейками». Марк Бернштейн был не единственным участником, чьи данные утекли в сеть. Информация о википедистах появлялась как минимум в телеграм-канале «Мракоборец | Борцы с фейками» (одна из фотографий канала была прикреплена к посту ГУБОПиК о Бернштейне; за последние несколько дней канал несколько раз удаляли).

Сообщество появилось еще задолго до начала <спецоперации> и фокусировалось преимущественно на ковидной повестке. На странице во «ВКонтакте» «мракоборцы» призывали банить всех, кто выступает «против прогресса» — в основном медийных деятелей, выступающих против прививок от COVID-19. В декабре 2021 года издание Daily Storm выпустило расследование о сообществе (адрес страницы изменился, но стилистика группы и деятельность группы не менялась). В нем журналисты утверждали, что один из предполагаемых администраторов сообщества, Антон Чудинов, связан с «Агентством интернет-исследований» (или «фабрикой троллей») бизнесмена Евгения Пригожина. Сам Чудинов это отрицал.

Тем не менее после начала действий российских войск на территории Украины повестка паблика резко изменилась. Теперь «активисты» вместо борьбы с ковид-диссидентством ставят своей целью противостояние «украинской пропаганде». Сообщество бравирует тем, что с конца февраля уже якобы заблокировало «пять крупных сайтов» и деанонимизировали девять «координаторов информационной атаки на Россию». В телеграм-канале авторы призывают банить всех, кто не придерживается пророссийского взгляда на события в Украине. Среди мишеней оказалась киберспортивная команда из Украины Natus Vincere и даже паблик «Маколей Калкин не умер?» Здесь же распространяют и данные википедистов.

Помимо личной информации Бернштейна «Мракоборец» выложил имена двух других редакторов, которые вносили правки в статью о <спецоперации> в Украине («Новая газета» не приводит их в целях безопасности героев. — Ред.). Как и в случае с Бернштейном, им угрожали сроком в 15 лет за «фейки» и «интерполом».

Товарищ майор не пройдет

Редактировать и создавать страницы в «Википедии» действительно может кто угодно. В результате вокруг «Вики» сформировалось сообщество энтузиастов, которое растет еще из культуры форумов 2000-х и регулирует деятельность проекта. Здесь есть Арбитражный комитет, который занимается решением конфликтных ситуаций, участники проекта контролируют правки и проводят внутренние расследования, когда замечают подозрительную деятельность. Часть участников редактирует энциклопедию под никами, стараясь свои реальные имена не засвечивать.

После появления угроз в телеграм-каналах редакторы «Википедии» попытались максимально обезопасить участников сообщества википедистов, рассказывают Олег Юнаков и один из администраторов «Википедии» Ярослав Мольков. «Русская Википедия» порекомендовала участникам на территории РФ редактировать тексты о текущих событиях в Украине только с дополнительных учетных записей. Арбитры временно наложили запрет на деятельность участников из РФ и Украины в украинском посредничестве, скрыли указание на авторство правок в большинстве статей на темы т.н. «спецоперации», а также убрали из проверяющих участников и ревизоров пользователей из России.

— Теперь даже если их [редакторов] вычислят и «к ним придет товарищ майор» — они и под пытками технически не смогут никого выдать, — мрачно иронизирует Юнаков.

Как продолжает Мольков, на инцидент отреагировал и фонд «Викимедиа» (обеспечивает инфраструктуру проектов, связанных с «Википедией». — Ред.). Организация предложила семье Бернштейна помощь в оплате услуг юристов и помогла удалить каналы «Мракоборца» и ГУБОПиК. В открытом заявлении вице-президент по устойчивости и развитию сообщества «Викимедии» Мэгги Деннис говорит, что фонд крайне озабочен попытками идентифицировать редакторов «Википедии», чья деятельность рассматривается как противоречащая российскому повествованию о <…>.

— Я хочу твердо заявить, что всем, кто пытается донести до людей жизненно важную информацию во время кризиса, следует воздать должное.

В основе нашего движения лежит вера в то, что знания принадлежат всем, и Фонд категорически против попыток кого-либо встать на пути потока поддающейся проверке информации на каком бы форуме она ни распространялась, — утверждает Деннис.

Как сходятся во мнении собеседники «Новой газеты», задержание Бернштейна стало беспрецедентным событием для русскоязычного сегмента энциклопедии. По словам Молькова, что-то похожее было разве что на одном из несанкционированных митингов в Казани, когда один из редакторов был задержан, хотя в акции участия не принимал, а только фотографировал ее для «Викисклада».

Фото: ЕРА

— Впрочем, в масштабах всех проектов это не уникальный случай, например, в апреле 2013 года внимание главного управления внутренней разведки Франции привлекла статья о военной радиостанции «Пьер-сюр-От». Они настояли на удалении статьи и оказали давление на администратора франкоязычной «Википедии», но статья позже все равно была восстановлена и к тому же переведена на множество других языков, — рассказывает Мольков.

Марк Бернштейн — один из самых известных редакторов раздела, дополняет Молькова википедист Александр из Украины (имя героя изменено. — Ред.). Он внес огромный вклад в тематику Холокоста, написав о нем десятки, если не сотни статей. Он очень любит проект, при этом никогда ранее не скрывал свою личность и открыто выражал оппозиционные взгляды, живя в Беларуси. Возможно, поэтому властям республики оказалось его просто найти.

Собеседник «Новой» считает, что сравнивать арест Бернштейна с инцидентом во Франции нельзя.

Если случай «Пьер-сюр-От» с глобальной политикой Франции того времени был никак не связан, история Бернштейна разворачивается совершенно в другом контексте.

— Арест Марка произошел на фоне беспрецедентной в современной истории РФ цензуры, — объясняет свою позицию редактор. — После закрытия или блокировок многих российских СМИ, блокировок социальных сетей, «закона о фейках» давление на «Википедию» со стороны российских властей выглядит как попытка заставить замолчать один из немногих неподцензурных Кремлю источников информации, широко доступной населению. А также это запугивание гражданского общества в лице оппозиционных российской власти редакторов.

Государство вмешивается в деятельность «Википедии» и другими путями, к примеру, пытаясь исправлять статьи с позиции обычных редакторов. 12 марта авторы аккаунта «Госправки» в твиттере (публикует правки с IP-адресов, принадлежащих российским государственным структурам. — Ред.) заметили, что статья «Неонацизм на Украине» была отредактирована с IP-адреса, принадлежащего Федеральной службе охраны РФ (ФСО; проверить эти данные можно, например, через сервис «2ip.ru» и др. — Ред.). Согласно истории правок, пользователь под этим адресом хотел добавить в статью, что Владимир Путин «справедливо и обоснованно сказал, что Украина является неонацистским государством». 10 марта с IP-адреса, который также принадлежит ФСО, пытались внести более мелкую правку в статью про Житомир. Пользователь всего лишь хотел сменить предлог перед словом «Украина». Чтобы вместо «в» Украине было «на».

Марк Бернштейн. Фото: соцсети

Как отмечают википедисты, целенаправленного движения по редактированию статей в «Википедии» со стороны государственных адресов нет. По словам участника сообщества Q-bit array (имеет полномочия проверять IP-адреса редакторов), в диапазоне адресов ФСО можно встретить «в основном одиночный анонимный вандализм».

— Думаю, что просто гадят от скуки, а не по команде сверху, — заключает пользователь.

Понять, кто в случае политических тем редактирует «Википедию», руководствуясь только собственным энтузиазмом, а кто вносит правки из коммерческого или политического интереса, довольно сложно (и какие темы и материалы обладают самым высоким правочным интересом). Ответить о мотивации внесении правок в энциклопедию часто не получается даже у википедистов со стажем. По словам Александра, наличие определенных взглядов на какой-то острый социальный вопрос — хорошая мотивация для работы в «Википедии», поэтому значительная часть пользователей пытается отстаивать позиции своего мировоззрения через правки. Но существуют и коммерческие фирмы, которые редактируют энциклопедию на заказ.

— Редактирование за плату правила «Википедии» прямо не запрещают, но требуют публичного оповещения об этом и раскрытия заказчика. Некоторые работают открыто, но большая часть оплачиваемого редактирования ведется вчерную, — объясняет Александр. — Чаще всего это продвижение интересов коммерческих компаний и частных лиц. Иногда встречаются и заказы политического характера.

Как добавляет Александр, с одной стороны, государство неоднократно пыталось давить на сообщество, с другой — явно пробовало создать свое лобби внутри проекта (хотя в силу демографии среди википедистов многие поддерживают российские власти и просто так). Сделать википедистов лояльнее пытался и бывший руководитель РКН Александр Жаров — в 2015-м ведомство проводило встречу с некоторыми редакторами сайта (после встречи одного из участников заблокировали), а в 2016 году Жаров заявлял, что ведомство создаст с русскоязычной «Википедией» оперативные рабочие группы для совместного оперативного исправления статей. В 2017 году участники Молодежного парламента при Госдуме планировали провести в «Википедии» акцию «Виртуальный фронт» и наполнить энциклопедию патриотическими статьями.

Блокировать нельзя помиловать

С 2012 года государство готово подойти к решению вопроса неподконтрольной «Википедии» и более радикальным методом — блокировкой. На данный момент 14 статей энциклопедии внесены в реестр запрещенных сайтов (в этом списке преимущественно статьи о наркотиках). При этом из-за того, что «Википедия» работает по протоколу HTTPS (протокол передачи данных. — Ред.), провайдеры не могут блокировать отдельные страницы, только весь сайт. Правда, как поясняет Александр, интерес к запрещенным статьям со стороны власти обычно быстро угасал, даже если их и приводили в порядок только в соответствии с правилами «Википедией», а не законами России. Исключением разве что стала кратковременная блокировка энциклопедии из-за статьи про «Чарос». Как добавляет директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев, технически блокировка ресурса выполняется без особых проблем.

— «Википедия» — это сайт. У него есть идентификатор в сети, домен на имя. Доступ так же будет заблокирован, как к «Грани.ру» и сайту Навального. Это будет не так страшно, поскольку уже заблокированы другие ресурсы.

Интернет будет плохо работать в принципе, — считает директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Найти альтернативу «Википедии» уже давно предлагал и президент Владимир Путин. В ноябре 2019 года на заседании Совета по русскому языку он даже предлагал ее заменить Большой российской энциклопедией (БРЭ). Тогда это предложение восприняли неоднозначно, а исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский отмечал, что объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В «Википедии» на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. Как говорит Юнаков, сейчас угроза блокировки нависла над «Википедию» с новой силой. При этом официальная позиция фонда «Викимедия» заключается в том, что между уступками цензуре и блокировкой ресурса в какой-то стране всегда выбирают последнее. Как продолжают редакторы, блокировка ресурса в РФ откатит страну в информационном плане лет на двадцать.

— «Википедия» зачастую — это зеркало реальности, так как она освещает информацию по оригинальным источникам, а не является местом для оригинального (первичного) исследования или создания информации. Порой она может быть кривым зеркалом, но это бывает крайне редко, так как редактировать может каждый, и те, кто видит перекос, всегда вправе его исправить. Если будет блокировка, усилится раздвоение реальности — того, что будет происходить в мире, и того, как ситуация будет преподнесена по госТВ. И проблема в том, что реальность то будет та же, несмотря на то, что будет показано по ТВ, — резюмирует Юнаков.

Дарья Козлова, корреспондент «Новой»

При участии Ильи Мастюкова — специально для «Новой»

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