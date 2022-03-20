Стали известны победители трека «Международный» конкурса «Лидеры России»

В Москве объявлены имена суперфиналистов по итогам финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России», они получили путевки в суперфинал конкурса «Лидеры России». Все 70 конкурсантов, которые приняли участие в финале, получили сертификаты на обращение за российским гражданством по упрощенной процедуре.

На церемонии награждения победителей к финалистам обратился Первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник трека «Международный» Сергей Кириенко. Он объявил о решении наблюдательного совета трека, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Хочу всех вас поздравить, потому что вы все победители – не побоялись принять решение и подать заявку на конкурс, приехать на финал в Москву, когда границы большинства государств еще перекрыты из-за пандемии и складывается непростая международная обстановка. Но тот, кто хочет – ищет способы решения, а кто не хочет – ищет причины. Способность взять на себя ответственность и добиваться поставленной цели – это и есть то самое лидерство, которое вызывает чувство глубокого уважения. Трек «Международный» проводится по решению президента РФ впервые. Заявки на участие в нем подали более 10 тыс. человек из 150 стран мира. И именно вы стали лучшими из лучших – первыми в истории финалистами и победителями этого трека. Всем вам открыты новые возможности, чтобы реализоваться и проявить себя в России. Вы все сможете подать документы на получение гражданства РФ в упрощенном порядке», – сказал он.

В финале принимали участие граждане 19 стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины.

Кроме того, семь конкурсантов получили путевки в суперфинал конкурса «Лидеры России» и станут обладателями образовательного гранта в размере 1 млн рублей. Среди них: Дарья Рыженкова (Республика Беларусь), Пшемыслав Мировски (Польша), Глеб Сибирцев (Эстония), Елена Голубович (Республика Беларусь), Виталий Арестов (Казахстан), Владимир Микулич (Республика Беларусь), Олег Толкайлов (Казахстан).

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, обращаясь к участникам, отметил, что благодаря треку «Международный», конкурс приобрел глобальный масштаб.

Финал трека «Международный» проходил в Москве 18-20 марта.