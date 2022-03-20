Мнение: Вирусная война против России, блокировка VPN и тестирование беспилотников

1. Запад выпустил очередного джина из бутылки. Разработчик небольшой второстепенной библиотеки внедрил в код вирус, уничтожающий файлы на компьютерах с русскими и белорусскими айпи-адресами. Суть проблемы — у вас на сервере что-нибудь обновляется в рабочем порядке. При обновлении сервер подтягивает маленькую «свободную» библиотеку, созданную «сообществом», и эта библиотека стирает все данные, до которых только может дотянуться:

https://xakep.ru/2022/03/17/node-ipc/

Теоретически проблема решается довольно просто. Разработчика библиотеки находят через Интерпол и сажают в тюрьму на 5-10 лет. Другие горячие головы мрачнеют и идут на Реддит, чтобы расправляться там с русскими мысленно, в мечтах.

На практике пока что нет никаких оснований полагать, что разработчика вообще хоть как-то накажут. Против Марка Цукерберга и прочих явных преступников даже не возбудили уголовные дела в США, так что и новому вредителю тоже наверняка всё сойдёт с рук. И если так, то подо всей идеологией свободного ПО, которую увлечённые люди выстраивали на протяжении десятилетий, будет подорвана мощнейшая мина.

Свободное ПО и так переживает не лучшие времена, так как сообщество уже заражено гендер-пендерами, которые вовсю травят недостаточно толерантных программистов:

https://habr.com/ru/company/cloud_mts/blog/426229/

Если сейчас начнётся ещё и война хакеров, стоит ждать массового отказа от свободног ПО. Мало кто будет ходить в ресторан, в котором официанты выражают гражданскую позицию, поплёвывая в суп клиентам.

2. К вопросу о технической возможности блокировки VPN в России:

https://lenta.ru/news/2022/03/17/vpn/

По мнению аналитиков компании, полностью ограничить доступ к VPN-сервисам в стране не получится, однако можно затруднить их работу для большинства пользователей.

«Заблокировать VPN — очень абстрактная задача, а вот заблокировать конкретные сетевые протоколы, по которым работают VPN-сервисы, можно. И это успешно реализовал Китай. Специальное DPI-оборудование, установленное у провайдера, позволяет обнаруживать и блокировать нужные сетевые соединения», — заявили в Group-IB.

«Если у российских провайдеров есть необходимое оборудование, то они смогут заблокировать основные сетевые протоколы, по которым работают VPN», — уточнили аналитики.

При этом VPN-сервисы останутся доступны при помощи «маскировки» VPN-тоннелей в трафике, отметили в компании. Специалисты объяснили, что запрещенные Роскомнадзором сервисы продолжат работать, однако скорость соединения будет значительно снижена. «Это как сейчас пытаться смотреть видео YouTube через 3G-соединение на телефоне», — пояснили эксперты Group-IB.

И действительно, опыт Китая подтверждает — если пользователю надо сделать больше трёх кликов для доступа к заблокированному ресурсу, пользователь предпочитает поискать другой ресурс.

3. Всё идёт в соответствии с моими прогнозами:



https://motor.ru/news/yandexautopilot-18-03-2022.htm

Правительство России при поддержке Минэкономразвития опубликовало постановление, которое позволяет «Яндексу» тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования без водителя-испытателя за рулем. Полностью исключить присутствие человека в салоне разрешено на территории Иннополиса, расположенного возле Казани. Во время поездок роботизированными машинам при помощи удаленного доступа будут управлять операторы. В других регионах на пассажирском сидении пока будет находиться специалист.