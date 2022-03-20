На Чернобыльской АЭС провели частичную ротацию персонала
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Украинская компания-оператор атомных электростанций «Энергоатом» провела частичную ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских сил, говорится на странице компании в Facebook.
«20 марта в конце дня проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС», – цитирует сообщение ТАСС.
По данным компании, объект покинули 64 человека, среди которых 50 человек сменного персонала ЧАЭС, девять сотрудников Нацгвардии Украины, одна служащая Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также четыре так называемых сталкера, которые незаконно проникли за периметр зоны отчуждения вокруг АЭС. Уточняется, что на станцию прибыла смена из 46 сотрудников.
Ранее сообщалось, что российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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