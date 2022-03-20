Мнение: Потери

​Через несколько дней после сообщений в украинских источниках пришло подтверждение и из российских. Замкомандующего Черноморским флотом РФ Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от нацистов, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Информацию о гибели высокопоставленного военного также официально подтвердил и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Гибель офицеров такого ранга и должностей вызывает, конечно, вопросы. Замкомандующего что — поднимал бойцов в атаку? Из Владимирской области официальные региональные источники сообщили о похоронах высшего командного состава владимирского СОБРа, причем говорится о том, что за 30 лет существования подразделения в нем не было ни одной потери. Что характерно — Министерство обороны хранит глубокое молчание о потерях российских военных, причем даже если что и будет опубликовано, то немедленно возникнут аналогии с Сирией, где военные отчитывались только о потерях военных, а гибель сотрудников других ведомств ни в какую статистику не попадала.

Зверское отношение к живым и хамское отношение к павшим — родовая травма кремлевских. Нынешняя «не-война» ничем в этом плане не отличается.

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