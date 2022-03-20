В российских школах пройдёт месячник сбора макулатуры

Всероссийский педсовет единогласно поддержал инициативу учащихся средней школы № 18 Нижнего Тагила о проведении в апреле 2022 года месячника по сбору макулатуры.

По оценкам специалистов, если каждый школьник сдаст на переработку хотя бы по 20 кг бумаги или картона, это позволит обеспечить сырьём все российские целлюлозно-бумажные комбинаты до конца года.

– Отрадно, что инициатива исходит от самих ребят, которые решили вспомнить передовой советский опыт по сбору макулатуры. В это непростое время школьники готовы оказать посильную помощь отечественным производителям бумаги, конечно же, мы всецело поддерживаем это начинание, – заявил глава Всероссийского педсовета Дмитрий Маркин.

Пока никаких норм для школьников на сдачу макулатуры не установлено, но наиболее активные участники акции получат дополнительные баллы по ОГЭ, ЕГЭ и ценные подарки.

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