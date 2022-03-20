 

В российских школах пройдёт месячник сбора макулатуры

20.03.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всероссийский педсовет единогласно поддержал инициативу учащихся средней школы № 18 Нижнего Тагила о проведении в апреле 2022 года месячника по сбору макулатуры.

По оценкам специалистов, если каждый школьник сдаст на переработку хотя бы по 20 кг бумаги или картона, это позволит обеспечить сырьём все российские целлюлозно-бумажные комбинаты до конца года.

В России дефицит белой бумаги– Отрадно, что инициатива исходит от самих ребят, которые решили вспомнить передовой советский опыт по сбору макулатуры. В это непростое время школьники готовы оказать посильную помощь отечественным производителям бумаги, конечно же, мы всецело поддерживаем это начинание, – заявил глава Всероссийского педсовета Дмитрий Маркин.

Пока никаких норм для школьников на сдачу макулатуры не установлено, но наиболее активные участники акции получат дополнительные баллы по ОГЭ, ЕГЭ и ценные подарки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Инженеры из Китая создали футболку-холодильник для защиты от жары

16.07 / Заложники бумажного благополучия

06.09 / Медики рассказали о вреде чрезмерного потребления молока

11.01 / Новые линии метро и МЦД: Собянин рассказал о перспективах московского транспорта

12.08 / Мнение: Удары по Аль-Ватия. 11.08.2020

04.08 / Другая красота – Личное мнение

12.05 / Мнение: Добровольный запрет кредитов

25.01 / Бывший чиновник вернул правительству Онтарио украденные миллионы

14.02 / В аэропорту Красноярска сделали место для поцелуев

23.08 / Яркие моменты “Новой волны”: лидер второго дня, танцы Киркорова, предложение руки и сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика