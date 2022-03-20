 

Мнение: Чем кормить Чарли?

20.03.2022, 19:47, Разное
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С началом спецоперации России на Украине в жизни Чарли пока ничего не изменилось. Он по-прежнему бодр и жизнерадостен. Гуляет в  парке Сокольники, радуется жизни….

С едой и вкусняшками у Чарли  тоже все по-прежнему. Вот запаслись. На полгода-год хватит.

А что делать, когда два мешка кормов закончатся? Переходить на натуралку?  А не поздновато менять рацион, когда Чарли  скоро уже семь лет исполнится?

Источник: Ирек Муртазин



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