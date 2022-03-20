Мнение: Чем кормить Чарли?

С началом спецоперации России на Украине в жизни Чарли пока ничего не изменилось. Он по-прежнему бодр и жизнерадостен. Гуляет в парке Сокольники, радуется жизни….

С едой и вкусняшками у Чарли тоже все по-прежнему. Вот запаслись. На полгода-год хватит.

А что делать, когда два мешка кормов закончатся? Переходить на натуралку? А не поздновато менять рацион, когда Чарли скоро уже семь лет исполнится?

—