Посол КНР: Китай не помогает РФ в военном плане

Китай не помогает РФ в военном плане, сообщил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в интервью CBS.

«Информация о предоставлении РФ военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это», – цитирует его РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Китай на стороне мира и призывает к прекращению огня. «Во второй день российской военной операции Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной», – сказал Ган.

Он подчеркнул, что Китай и РФ при этом сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.