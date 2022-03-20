 

Космонавтов, прибывших на МКС в жёлто-синих комбинезонах, не пускают в российский отсек станции

20.03.2022, 19:31, Разное
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Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, прибывшие на МКС в жёлто-синих комбинезонах, не могут попасть внутрь российского отсека санкции, сообщает ЦУП NASA.

Командир российской миссии МКС мотивирует это необходимостью соблюдения законов о денацификации и демилитаризации космоса.

В настоящее время угрозы жизни космонавтов нет, они находятся в соединительном шлюзе между российским и американским сегментами МКС. Их допуск на станцию запретил полковник ВКС Пётр Деникин, мотивировавший своё решение неуставной формой одежды прибывших космонавтов и недавно принятыми законами о денацификации. Согласно им, сочетание жёлтого и синего цветов, использовавшееся националистическими формированиями ОУН/УПА (запрещены в РФ) не могут использоваться в космосе. Космонавтом выдано ведро красной краски и кисти для приведения комбинезонов в надлежащий вид.

– Это, конечно, неприятно, но закон нужно соблюдать. Космос был денацифицирован в 1947 году, когда над Антарктидой уничтожена последняя летающая тарелка нацистов. С тех пор никакой бандеровской или власовской нечисти в межзвёздном пространстве быть не должно. К тому же, мы не уверены, не являются ли эти люди украинскими диверсантами. Пусть докажут свою лояльность, перекрасив комбинезоны в уставной красный цвет, – сказал Пётр Деникин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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