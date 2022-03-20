 

Общий объем военной помощи США Киеву превысил 2 млрд долларов

20.03.2022, 19:11, Новости дня
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Общий объем американской военной помощи для Киева превысил 2 млрд долларов, украинские военнослужащие получают вооружения, которыми они обучены пользоваться, сообщил в интервью телекомпании Си-би-эс министр обороны США Ллойд Остин.

«За последние две недели мы предоставили Украине военную технику на сумму более 300 млн долларов, еще (выделение военной помощи на) 800 млн долларов президент (США Джо Байден) подписал совсем недавно. В общей сложности помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, составляет более 2 млрд. Я хотел бы напомнить вам, что с 2014 года там (на Украине) находились наши инструкторы, вместе с некоторыми другими нашими союзниками. Мы не только предоставили технику, но они (украинские военнослужащие) готовы использовать эту технику, как только мы предоставим ее», – цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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