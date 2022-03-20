В России признали, что в боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом

Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

– В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен РФ уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <…> он был очень открытым и порядочным человеком, – написал Развожаев в Telegram-канале.

Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале также написала, что лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.

– Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру, – написала сенатор.

Как утверждает издание ForPost, под Мариуполем Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.

По одной из версий, Палий погиб от пули снайпера, по другой – от осколочного ранения. Обе версии официально пока не подтверждаются и проверяются. Известно, что на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Андрею Палию звания контр-адмирала.

В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В августе-сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над так называемыми нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.