 

Сирийские военные заблокировали проезд конвою армии США

20.03.2022, 19:11, Новости дня
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Контрольно-пропускной пункт Сирийской армии заблокировал проезд колонны армии США в провинции Эль-Хасаке, информирует сирийское государственное информационное агентство SANA.

«Контрольно-пропускной пункт Сирийской армии, расположенный вблизи деревень Кабр аль-Сагир и Гараджене в районе Таль-Тамер в Эль-Хасаке, перехватил шесть американских бронетранспортеров, когда они пытались въехать в деревни, заставив их отступить и покинуть этот район», – информирует агентство SANA.

В январе Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода американских войск из республики.

Кроме того, постоянное представительство РФ при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), а также попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов», чтобы выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске.

Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу», «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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