Мнение: Ближний Восток и война на Украине

Ближний Восток и война на Украине

Еще рано предполагать точно, каким станет мир в результате военного вмешательства России на Украине. Рискуя повторить зловещие стереотипы, можно сказать, что мировой порядок изменяется необратимо. Эпоха после Холодной войны прошла, с концами.

США установили мировую гегемонию после развала СССР, и обеспечили осаду НАТО против России, чтобы держать ее слабой и уязвимой – и для сохранения американского господства на континенте. Никогда Америке не бросали такого прямого и ясного вызова, как российское вмешательство на Украине.

Старых правил, навязанных Америкой – силой – больше нет. Хотя Китай был осторожен, выражая поддержку России официально, его СМИ недвусмысленно отвергли пропаганду США. Отголоски этого потрясающего события не утихнут еще годы и повлияют на региональные и международные конфликты.

Влияние российско-украинской войны также почувствуют на Ближнем Востоке, с его долгой историей противостояния СССР/России и США.

Несмотря на давление США, ни одна арабская страна не приняла участие в экономической войне против России – не ввела санкции, так же как большинство стран Латинской Америки и Африки, как Иран, Индия, Пакистан и Китай. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива сопротивляются давлению США качать больше нефти, чтобы возместить дефицит из-за запрета США на импорт российской нефти.

Что всего значительней, Риад ведет переговоры с Китаем о продаже части нефти за юань, что будет ударом для доллара США, который сейчас используется в 80% мировых нефтяных сделок. До сих пор Саудовская Аравия использовала только доллар.

Москва пытается отразить жестокую западную экономическую атаку на Россию, создавая отдельную экономическую и финансовую систему с Китаем. Арабские страны могу играть в этом важную роль, фактически показав спину США (пример охлаждения стран Персидского залива к США: как пишет Wall Street Journal, главы ОАЭ и Саудовской Аравии отказались отвечать на звонки Байдена)

Предпосылки геополитических подвижек

Порядок в международных отношениях был потрясен в 2011 году с принятием резолюции Совета Безопасности ООН № 1973, которая была ограничена установлением беспилотной зоны для защиты гражданского населения Ливии, якобы от угрозы бойни от рук Каддафи. (Отчет английского парламента позднее сообщил, что такой угрозы не было, и что резолюция была основана на неточных разведданных и «ошибочных предположениях».)

Эта резолюция не давала разрешения наземным войскам вторгаться в Ливию. В резолюции было ясно сказано, что Совбез:

«6. постановляет ввести запрет на все полеты в воздушном пространстве Ливийской Арабской Джамахирии, чтобы помочь защитить гражданское население;»

При этом:

«4. уполномочивает государства-члены, которые уведомили Генерального секретаря, действуя самостоятельно или через региональные организации или соглашения и действуя в сотрудничестве с Генеральным секретарем, принимать все необходимые меры, несмотря на положения пункта 9 резолюции 1970 (2011), для защиты гражданского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой нападения, в Ливийской Арабской Джамахирии, включая Бенгази, но исключая при этом возможность пребывания иностранных оккупационных сил в любой форме на любой части ливийской территории…»

Несмотря на эти ограничения, США и НАТО использовали эту резолюцию как разрешение свергнуть правительство, которым США давно возмущались. Не важно, что диктаторский режим Ливии сотрудничал с США в годы перед свержением. Тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон даже встречалась с начальником тайной полиции Ливии, который случайно был сыном Каддафи.

Россия, где президентом был тогда Медведев, воздержалась при голосовании, как и Китай. Обе страны, очевидно, считали, что все ограничится беспилотной зоной. Путин, который был тогда премьер-министром, был, как говорят, в бешенстве от такого голосования.

Когда стало ясно, что НАТО нарушает резолюцию, свергнув Каддафи, Китай и Россия, оба владеющие правом вето, решили изменить курс Совбеза, чтобы предотвратить его использование США как прикрытия для военных вторжений и смены режима. США в этот момент начали терять свое прежде неоспоримое мировое господство.

Москва и Пекин усилили военную мощь и стали действовать более твердо на мировой арене. Опасаясь перемен в мировом раскладе сил, правительство Байдена в своей версии «Стратегии военной и государственной безопасности» применила выражения, ясно показывающие неприемлемость для США любого соперничества со стороны России и Китая. (Правительство Байдена возмущается напористостью Китая. Как смеет любая страна, кроме США, быть напористой?) Одно дело для США настаивать на мировом господстве, и другое – обеспечить его без траты денег и пролития крови.

Россия, кстати, показала свою напористость через четыре года после резолюции по Ливии, когда поддержала режим в Сирии. Путин на ГА ООН предложил США присоединиться, на что США ответили отказом.

Отголоски на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке воздействие нового глобального конфликта уже ощущаются в режимах-марионетках США, у многих из которых также хорошие отношения с Россией. ОАЭ – одна из таких марионеток. Вашингтон поставляет ей современное вооружение (несмотря на совершенно кошмарное положение с правами человека). В ответ ОАЭ служат США, недавно установив крепкий союз с Израилем. США за это наградили ОАЭ продажей современных истребителей.

И однако ОАЭ воздержались при голосовании в Совбезе ООН 3 марта от голосования за резолюцию, осуждающую Россию за действия на Украине, на которую Россия наложила вето, при этом проголосовав за на ГА за резолюцию с таким же содержанием. Теперь ОАЭ, особенно Дубай, считают возможным убежищем для российских миллиардеров от санкции Запада.

Страны Персидского залива как ОАЭ оказались в тисках между полной верностью США и растущим сближением с российским правительством, особенно потому, что, как они жалуются, США «уходят» с Ближнего Востока. Многие тираны Персидского залива все еще недовольны, что США позволили пасть Мубараку в Египте и Зейн Абидину Бин Али в Тунисе во время арабских восстаний в 2011 году.

Из стран Персидского залива только Катар решительно поддержал Украину, но все-таки не присоединился к экономической войне против России. Эмира Катара недавно тепло приняли в Овальном кабинете и стране дали статус «важного союзника вне НАТО». Более того, США хотят от Катара восполнения дефицита газа в Европе после санкций против российского газа (не любопытно ли, что США «работали» с Катаром еще до того, как первый российский солдат двинулся в сторону Украины?)

Трещины в Вашингтонском консенсусе

США не может больше рассчитывать на согласие всего мира со своими интересами. Хотя Китай пока и не готов и не желает бросить открытый вызов внешней политике США, его сотрудничество и договоры с врагами США (прежде всего с Ираном) -показатель того, что Китай готовится к миру, не подчиненному диктату США.

Заявления китайского правительства были осмотрительными, но социальные сети в Китае и китайские дипломаты в социальных сетях открыто выражают поддержку России. Китай усилил экономические связи с Россией, чтобы смягчить действие санкций, включая позволение России использовать платежную систему UnionPay для замены западных кредитных карт.

Исключение России из SWIFT означает, что Россия полагается на свою собственную СПФС, которая может быть связана с китайской CIPS. Россия начала платить Китаю в юанях, ослабляя доллар как основную мировую валюту. Негативные последствия для Запада в экономической войне ведут к разделению экономических и финансовых систем, что подрывает мировое господство США.

Режимы Персидского залива и другие развивающиеся страны будут приспосабливаться к новому миру, где баланс сил меняется. Это больше не будет мир, который США установили после Холодной войны.

У России нет таких власти или влияния как у США. Но Россия очень значима регионально, ее роль в Сирии показывает ее способность поддержать слабый режим и действовать, не оглядываясь на заговор США по свержению Асада. Страны Персидского залива уже планируют жить в мире, где США уже куда менее напористы, чем раньше. Для этого ОАЭ установили связи с Израилем.

Влияние на арабо-израильский конфликт

США относится к режимам Персидского залива совсем не так, как к Израилю. Израиль поддержал Украину, как США. Он не может ссориться с правительством Байдена, учитывая ущерб своему имиджу во время Обамы и Нетаньяху.

Российско-украинский конфликт подрывает фразёрство США и ЕС по арабо-израильскому конфликту. Так называемый мирный процесс не так легко будет проталкивать после решительного отказа Запада поддержать переговоры России с Украиной, при этом США проповедует арабам пацифизм все десятилетия израильской оккупации и агрессии.

После двух дней конфликта, около 30 стран послали современное вооружение Украине и провозгласили ее право на сопротивление. А палестинцам запрещают даже мирное сопротивление. США и ЕС дошли до того, что запретили БДС (бойкот, санкции и дивестмент против Израиля), а сами вводят санкции по всему миру. Как палестинцы могут всерьез принимать западные указания, что их борьба против оккупации никогда не должны быть насильственной?

Мир, в котором мы живем, меняется, и российское вмешательство на Украине не будет ограничено Украиной, или даже Европой. США видят, что мир ускользает из их рук. Они с этим не смирятся.

США применят силу, чтобы удержать свою хватку на горле человечества. Наш мир, вероятно, увидит еще много войн и конфликтов.

(с) Асад Абухалил

https://consortiumnews.com/2022/03/16/the-angry-arab-the-middle-east-the-war-in-ukraine/ – оригинал на английском

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