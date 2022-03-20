Лолка прозрела — ну, надо же! – Личное мнение

Вы знаете моё отношение к Лолите Милявской — без смеха я на неё не могу смотреть и уж тем более слушать.

То в костюм жабы нарядится, то в рамку для чемоданов влезет, а то и вовсе начнёт рассказывать мне, какой у неё есть секс.



Фото: Соцсети

Зачем мне твой секс, баб Лол? Но спросить этого не могу, потому что ржу так, что слёзы из глаз.

Не знаю, что случилось с Лолитой на этот раз, но хочу её похвалить — к ней, кажется, мудрость пришла.

Прочитала, что говорит 58-летняя Милявская, хочу, чтобы и вы это увидели:

«Я уже не говорю про любовь человеческую. Особенно хорошо, когда рядом единомышленник. В любви нет напряжения, даже когда вы ругаетесь. Любовь — это про покой. Секс тут ни при чем. Точнее, это важная составляющая, но еще важнее внутренний комфорт и поступки. От них не бывает никаких бабочек в животе».

Расставшись с не помню каким уже мужем, Лолка наконец поняла, что такое любовь. Кто-то скажет, что в 58 поздновато, а я скажу — лучше поздно, чем никогда.

Любовь — это про покой. Про поддержку. Про то, что можешь лежать на диване вместе. Про то, что тебя обнимут, укроют, погладят по голове, даже если ты сто тысяч раз неправа.

Про то, когда ты можешь сказать всё, что думаешь, и тебе за это ничего плохого не будет.

А бабочки в животе — пытаться ловить их своим сачком, наверное, можно в 20, но никак не 58.

Рада за Лолиту — если есть понимание, то будет и решение. Рада за тех, кто это тоже для себя понимает.

А вы даёте такую любовь своим?

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