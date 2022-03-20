 

Корейский маникюр – тренд весны 2022: новая техника, которая отличается от всего, что мы видели до сих пор

20.03.2022, 18:58, Разное
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С наступлением весны хочется внести в свой образ какие-то новые яркие краски, не так ли? Именно так! На что же обратить внимание в этом сезоне? Не помешает уточнить, что многие бьюти-тренды пришли к нам из Кореи, а затем распространились повсюду. А в плане маникюра происходит что-то действительно революционное с появившейся там техникой, которая основана на окрашивании ногтей совершенно особым образом.

Что такое корейский маникюр

Корейский маникюр представляет собой размытый оттенок между розовым и оранжевым, который покрывает как ногти, так и кожу вокруг них, и может сохраняться на протяжении длительного времени. Инновационная особенность заключается в том, что для этого не требуются какие-то химические ингредиенты. Корейский маникюр, который также в народе известен как «бальзам-краситель», особенно популярен среди самых юных модниц как способ избежать наказания в южнокорейских школах, в которых не разрешается пользоваться лаком для ногтей.

Техника выполнения

Эта гениальная техника распространилась в 90-х годах в Южной Корее. Заключается она в использовании экстракта смеси лепестков цветов в качестве красителя. Как и в случае с хной, для достижения характерного оранжево-мандаринового цвета массу из измельченных цветов необходимо смешать с порошком, подобному дрожжам, не забывая при этом о ключевом ингредиенте: цветках бальзамина. Лепестки этого цветка придают характерный оттенок, который может немного напоминать шафран. Смотрится очень натурально и одновременно эффектно.

Как только цветы уже практически заканчивают цвести, их собирают, измельчают и смешивают с минералом, состоящим из калиевых квасцов, разновидности соли алюминия и гидратированного калия. После того как смесь будет готова, ее следует распределить по каждому ногтю, а затем дождаться полного высыхания. Для удобства вы можете использовать полиэтиленовую пленку, например, прикрепив ее резинкой и оставив на ночь.

Готовая смесь продается на корейских рынках. Цена вполне доступна, а результат великолепен.



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