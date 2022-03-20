Красивые идеи педикюра: от цветовых трендов до дизайна ногтей на пальчиках ног

Модный педикюр 2022-го, актуальные цвета и техники выполнения станут темой данной статьи. Как красиво обыграть педикюр, сделать ноготки не только ухоженными, но и соответствующими главным трендам, какие цветовые решения будут на пике популярности, а каких лучше избегать – все это попробуем разобрать далее.

Насыщенно-красный с ноткой оранжевого

Яркие, сочные цвета в педикюре не являются чем-то новым. Зачастую девушки сознательно выбирают именно для оформления ногтей на ногах яркие тона, поскольку дресс-код никак не регламентирует этот момент, да и носят на работе обувь закрытого фасона. Зато за пределами рабочего пространства яркие ноготки радуют своим насыщенным цветом, эффектно подчеркивая изящные очертания ступней в открытой летней обуви.

Одним из самых интересных цветов стилисты считают насыщенный красный цвет с ноткой оранжевого тона.

Френч

Французский маникюр никогда не выйдет из моды. Это сочетание элегантной простоты и изящества подходит для оформления любых ноготков, как на руках, так и на ногах.

Нюд и золото

Для любительниц деталей подойдет такой вариант педикюра – нейтральная нюдовая подложка и яркая золотая фольга. Наносить фольгу не стоит на все ноготки – это, пожалуй, утяжелит дизайн. Но вот выделить ногти на больших пальцах ног станет интересной идеей.

Серо-стальной с блестками и паутинкой

Нежный светло-серый цвет с глянцевым топом уже сам по себе привлекает к себе внимание. Но, если этот благородный оттенок разбавить акцентным выделением одного, максимум двух ноготков при помощи серебристого с блестками лака и добавить легкий дизайн, это придаст элегантному педикюру особую изюминку.

Яркие ноготки

Для тех, кто собирается на море (совсем неважно, состоится ли этот вояж), подойдет яркий, немного бунтарский педикюр. Невероятное оформление, немного детское и наивное, задает такое же яркое настроение. Смайлики, облака на фоне небесно-голубого тона и яркая радуга – что может быть лучше в преддверии грядущего лета?

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Небольшие яркие наклейки

Такой вариант дизайна подойдет тем, кто не обладает твердой рукой и не может создать эффектный дизайн с помощью кисти. Нанесите на ноготки контрастный яркий тон, а ногти больших пальцев окрасьте в нейтральный нюдовый оттенок, чтобы создать мягкую подложку для дизайна. На таком нейтральном фоне небольшие яркие наклейки будут выглядеть еще ярче и эффектней.

Мраморный эффект

Дизайн в стиле натуральных камней уверенно держится в списке трендов для оформления ноготков. Смело оформляйте пальчики на ногах в оттенках зеленого мрамора! Очень интересно выглядит комбинированное окрашивание на ногтях больших пальцев (на прочих ноготках дизайн может получиться смазанным из-за недостаточного места для работы).

Яркие вишни

Обыграйте летнюю тематику, разместив на ноготках вишневую тему. Вишневый тон опять вошел в число фаворитов сезона. Но, в отличие от зимних трендов, в летних коллекциях присутствуют не только тона спелой вишни, но и другие оттенки от нежно-вишневого до насыщенно-бордового. Обыграть такой педикюр помогут наклейки-вишенки, размещенные на ногтях больших пальцев.

Небесное омбре

Градиент в цветах летнего неба – один из интереснейших трендов наступающего лета.