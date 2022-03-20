 

Мнение: Это просто праздник какой-то

20.03.2022, 18:53, Разное
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В определенном смысле «спецоперация» на Украине захлопывает пред Кремлем все калитки и сводит пространство решений в точку, но при этом появляются новые возможности у всех «партнеров».

Внезапный дефицит людских ресурсов вынуждает вытаскивать их отовсюду. Турки с своей прессе ссылаются на российских военкоров и публикуют информацию о стягивании частных военных из Ливии на Украину. Что не может не радовать Турцию, так как серьезно меняются балансы и расклады на весьма чувствительном для нее направлении. По сути, российские ЧВК в Ливии стали причиной ввода турецких войск в эту страну, чего Турция пыталась избежать всеми силами — но пришлось. Теперь ЧВК выходят, а турецкие военные остаются.

По всей видимости, придется ужимать и масштабы поддержки Сирии — Хмеймим как база путинских вторжений в Африку теперь становится обузой. И совершенно не зря Асад внезапно сумел договориться и совершить первый за всю войну полноценный зарубежный визит в ОАЭ. У него почти не остается вариантов и он вынужден учитывать возможную перспективу либо полного выхода российских военных из Сирии, либо сокращение их присутствия до сугубо символического. Что, конечно, резко активизирует действия идлибской оппозиции.

Интерес Турции в украинском конфликте очевиден: ей важно ослабление военных возможностей Кремля до полной неспособности проецировать силу за пределами своей территории. А интересы Турции — это и Ливия, и Сирия, и Закавказье, и Средняя Азия. При этом турки хотят еще взять на себя роль посредников, а то и модераторов российско-украинского мирного договора. Всё это требует ювелирных решений и создает для Эрдогана огромное и обширное пространство для маневров и решений, при этом каждый день «не-войны» сокращает это пространство для его кремлевских «партнеров».

Как сказал Карабас-Барабас во время жуткой грозы: «Это просто праздник какой-то!» Думаю, Эрдоган сейчас в таком же приподнятом настроении.

Источник: Эль Мюрид



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