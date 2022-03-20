 

В связи с дефицитом бумаги в России объявят офисные каникулы

20.03.2022, 18:11, Разное
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Постановлением правительства от 20 марта 2022 года на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения вводятся офисные каникулы. Из текста документа следует, что все трудящиеся офисов, кроме охранников и клининг-менеджеров, с указанной даты переводятся на дистанционную форму работы или в отпуск по желанию работодателя.

В Минтруда пояснили, что ограничения вводятся из-за ажиотажного спроса на офисную бумагу, что привело к её удорожанию и дефициту в отдельных регионах страны.

«После введения антироссийских санкций были нарушены логистические цепочки, что привело к дефициту офисной бумаги. Офисный планктон – неотъемлемая часть работоспособного населения страны. В ближайшее время правительство создаст несколько комиссий и решит проблемы цен и дефицита бумага, а пока мы рекомендуем поработать дистанционно. Такая форма отлично зарекомендовала себя во время карантина», – заявил замминистра труда.

В Минтруда добавили, что организуют контрольные инспекции, цель которых убедиться в исполнении постановления правительства. Нарушителей ожидают штрафы.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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