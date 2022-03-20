Жители Афин провели митинг у оскверненного памятника советским воинам

Жители Афин вышли на стихийный митинг к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, после того как неизвестные осквернили его.

Несколько десятков человек принесли на акцию цветы, георгиевские ленточки, флажки России. Коммунисты вывесили транспарант «Нет империалистической войне. Остановить втягивание Греции в войну». На стихийную акцию пришли 100-120 человек – русские, греки, украинцы, передает РИА «Новости».

«Мы не могли остаться безучастными к тому, что произошло. Мы не могли не прийти», – сказал один из участников митинга. Люди убеждены, что вандализмом занимались неонацисты. «Такие же надписи нанесли и на памятник грекам-понтийцам – жертвам геноцида, здесь же в районе Калифея. Его тоже очистили. Это явно делали одни и те же люди», – полагает один из участников митинга.

Один из понтийских греков предостерег сторонников неонацизма от нападений на людей. «Не забывайте, что вы в гостях», – сказал он. «Вандализм неприемлем, мы осуждаем его», – добавил один из греков.

На митинге люди говорили, что в соцсетях им поступают угрозы, а администрация Facebook отказывается реагировать и не видит ничего предосудительного в угрозе убить или избить. Среди участников акции были и те, кто восемь лет регулярно собирал и отправлял гуманитарную помощь в Донбасс, который почти ежедневно обстреливали украинские войска. Мероприятие прошло без происшествий.

Офицер полиции, дежуривший на мероприятии, на вопрос о расследовании происшествия ответил, что этим делом занимается служба безопасности в полиции Аттики. «Расследование инцидента идет, о его ходе я не знаю и не уполномочен комментировать. Все такие происшествия расследуются», – отметил он. Памятник находится в 50-100 метрах от отделения полиции.

Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах. В субботу неизвестные желтой краской написали на памятнике слово «Азов» и нарисовали символ батальона.