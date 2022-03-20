 

Германия и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в энергетике

20.03.2022, 17:50, Новости дня
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Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху.

Он отметил, что это – шаг на пути обретения большей независимости от РФ на фоне российского вторжения в Украину, передает DW.

Хабек сообщил в Дохе, что на переговорах с эмиром Катара была достигнута договоренность о «долгосрочном энергетическом партнерстве». Он добавил, и о «сильной динамике», отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.

Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности. В этих сферах немецкие фирмы могут предложить многое, добавили в агентстве DPA.

12 марта в Германии сообщили, что отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления.

Ранее стало известно, что Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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