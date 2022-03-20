В Киевской области ввели комендантский час

Комендантский час вводится в Киевской области с 20 по 21 марта с 20.00 до 7.00 (21.00 до 8.00 мск), сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

«По всей Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20.00 до 7.00. Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)», – написал Павлюк в своем Telegram-канале.

Ранее в Запорожье на фоне спецоперации РФ на Украине власти приняли решение ввести почти на двое суток комендантский час, он будет действовать с 17.00 мск 19 марта по 7.00 мск 21 марта.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.