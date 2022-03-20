Из-за дефицита сахара депутаты Госдумы перейдут на сухие вина

Рост цен на сахар-песок вынудил депутатов Госдумы полностью отказаться от употребления сладких, полусладких и полусухих вин.

Начиная со следующей недели в меню столовой парламента останутся только сухие марки этого напитка.

Автор законопроекта, депутат от «Единой России» Станислав Гуревич рекомендовал народным избранникам предпочитать сорта «Гриньолино», «Фраппато» и «Совиньон блан», содержание сахара в которых минимально.

Примеру депутатов должны последовать также муниципальные и федеральные чиновники, а МИД уже с 21 марта откажется от сладких сортов вин на официальных фуршетах. Помимо этого, в правительственных часовнях РПЦ на сухие вина переведут таинство причастия.

Все эти меры, по мнению авторов, должны помочь сдержать неконтролируемый рост цен на сахарный песок.

– Из-за роста цен на сахар бутылочка сладкого вина стала просто непозволительной роскошью для большинства россиян. В знак солидарности с народом я обязался в течение недели полностью раздать пенсионерам запас сладких и полусладких напитков из моих погребов в шато под Суздалем и в дальнейшем пить только сухие вина. Лучше всего употреблять напитки 2014 года, поскольку в них особенно чётко чувствуются нотки патриотизма по поводу присоединения Крыма, – рассказал депутат Госдумы Станислав Гуревич.

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