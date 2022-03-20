Регина Тодоренко рассказала, как проходит ее вторая беременность

Регина Тодоренко до последнего скрывала свое интересное положение. И сегодня, наконец, призналась: они с Владом Топаловым снова готовятся стать родителями. Откровенное заявление 31-летняя телеведущая сделала во время шестого выпуска шоу “Маска”, где она выступает в качестве одного из членов жюри. В эфире Регина появилась в прозрачном платье, подчеркивающим внушительный животик. Все это время Тодоренко мастерски скрывала его под свободными нарядами.

Снимки с выпуска тут же разлетелись по соцсетям – как и кадры с импровизированной фотосессии в декорациях шоу. И Регина решила больше не молчать – в своем аккаунте Instagram она показала, как проходят ее беременные выходные.

Для беременных вода – это возможность восстановиться. В воде ты остаешься один на один со своими проблемами, задачами, мыслями. Сначала даже есть ощущение, что задыхаешься. А потом наконец-то вспоминаешь, что внутри тебя развивается жизнь. Жизнь, которую ты просто обязана сберечь, – написала Тодоренко, опубликовав в сторис снимок из бассейна.

А следом подлилась еще одним кадром, на котором держит ножки своего первенца – 3-летнего Миши.

Пяточки на пяточках, – трогательно подписала она.

Напомним, что Регина Тодоренко прославилась благодаря телевидению – она стала одной из самых популярных ведущих шоу о путешествиях “Орел и Решка”. После окончания проекта Регина, которая также занимается музыкой и даже участвовала в шоу “Голос”, вела и ведет различные программы на телевидении и радио. Регина Тодоренко замужем за Владом Топаловым. Они впервые стали родителями 5 декабря 2018 года – у пары родился сын, которого назвали Майкл. А летом 2019-го влюбленные звезды сыграли свадьбу, они поженились в итальянском городе Сорренто.

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