Китайская компания Zotye намерена вернуться на авторынок

Китайский бренд Zotye объявил о намерении вернуться на рынок к концу нынешнего года.

Производитель заинтересован в выпуске нового электрокара. Данный бренд Zotye появился в 2005 году, однако к концу прошлого года деятельность марки временно прекращена. Вместе с тем руководитель марки объявил о сохранении штата сотрудников на три года, что свидетельствует о подтверждении планов по возобновлению производства новой техники.

Кроме того, в настоящее время проходит работа по разработке нового автомобиля, который пока не готов к презентации. Разработчики тщательно скрывают любые сведения о транспортном средстве, не называя никаких точных данных перед официальной презентацией. Более точные данные озвучат несколько позже.