Китайская компания Zotye намерена вернуться на авторынок
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Китайский бренд Zotye объявил о намерении вернуться на рынок к концу нынешнего года.
Производитель заинтересован в выпуске нового электрокара. Данный бренд Zotye появился в 2005 году, однако к концу прошлого года деятельность марки временно прекращена. Вместе с тем руководитель марки объявил о сохранении штата сотрудников на три года, что свидетельствует о подтверждении планов по возобновлению производства новой техники.
Кроме того, в настоящее время проходит работа по разработке нового автомобиля, который пока не готов к презентации. Разработчики тщательно скрывают любые сведения о транспортном средстве, не называя никаких точных данных перед официальной презентацией. Более точные данные озвучат несколько позже.
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