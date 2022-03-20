 

Марка Maserati планирует перейти на полностью электрические автомобили к 2025 году

20.03.2022, 16:35, Разное
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Итальянский автомобильный гигант Maserati объявил, что к 2025 году начнет выпуск исключительно электрических транспортных средств.

Первым на рынок выйдет модель Maserati GranTurismo EV, которая представляет собой родстер, имеющий суммарную отдачу 1200 л.с. Серийное производство модели начнется в 2023 году. Вместе с тем разработчики ограничат предельную скорость на уровне 305 км а час, а разгон до сотни составит 3 секунды.

Чуть позже итальянские разработчики представят электрические модели Grecale и Grancabrio GT. Планируется выпуск ранее предложенных автомобилей с ДВС, однако теперь они получат полностью электрические силовые установки. Точные характеристики транспортных средств пока умалчиваются.



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