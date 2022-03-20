 

В Бейруте у здания ООН прошла акция в поддержку спецоперации на Украине

20.03.2022, 16:25, Новости дня
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Акция в поддержку РФ и специальной операции на Украине состоялась у главного здания ООН в Бейруте. Активисты подняли транспаранты с портретами президента РФ Владимира Путина и флагами ДНР и ЛНР.

Участники акции собрались напротив главного здания ООН в Бейруте с российскими, сирийскими и ливанскими флагами, передает РИА «Новости».

В акции приняли участие российские соотечественники и ливанские и сирийские активисты, которые заявили о намерении передать письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом принять меры в связи с действиями украинских вооруженных сил в Донбассе, в результате которых гибнут мирные граждане, и в связи с активностью нацистских формирований, которые терроризируют украинское население.

«Мы сегодня пришли встать с вами плечом к плечу и выразить поддержку в борьбе против нового проявления нацизма, за которым стоят империалистические амбиции США. После того, как их планы провалились в Сирии, после того, как они разрушили страну и организовали блокаду экономическую сирийского народа, подводя их к голоду, американцы переключились на Россию и оказывают давление на Китай и на все страны, которые сопротивляются их гегемонии», – рассказал глава Ассоциации рабочих Сирии в Ливане Мустафа Мансур.

Мансур от имени участников акции выразил уверенность в том, что РФ сможет преодолеть все давления и устранить угрозу со стороны Запада.

Ранее в Ереване прошел массовый митинг в поддержку России, продолжающей специальную военную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации этой страны.

В среду в столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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