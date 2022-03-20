 

В Анкаре анонсировали участие Эрдогана во внеочередном саммите НАТО

20.03.2022, 16:25, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО», – сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье, информирует РИА «Новости».

По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие «меры сдерживания России» в связи с проводимой ей спецоперацией на Украине.

Ранее стало известно, что экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоится 24 марта. В Белом доме подтвердили участие в саммите президента США Джо Байдена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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