Правильные углеводы могут влиять на долголетие: батат, отруби и еще 3 продукта из углеводного меню долгожителей

Углеводы получили плохую репутацию, благодаря новомодным диетам, таким как палео и кето. Однако эти вещества необходимы нашему организму, ведь они являются источником энергии. Правда заключается и в том, что не все углеводы одинаково полезны. Если включать в меню самые здоровые их виды, это будет способствовать долголетию. Именно такую еду употребляют жители регионов с высокой продолжительностью жизни. В статье мы расскажем о продуктах из углеводного меню долгожителей.

Сладкий картофель (батат)

Остров Окинава в Японии – один из мировых регионов с высокой продолжительностью жизни. Среди его жителей большой популярностью пользуется сладкий картофель (батат). Этот продукт более полезен, чем обычная картошка. Он содержит больше клетчатки и отличается низким гликемическим индексом. Батат хорошо насыщает и не повышает концентрацию глюкозы в крови.

Сладкий картофель богат бета-каротином. Так называется пигмент, который придает овощу оранжевый цвет. В организме он превращается в витамин A. Это вещество необходимо для поддержания остроты зрения и укрепления иммунитета.

Бобы фава

Бобы фава (садовые бобы) популярны в странах Средиземноморья. Это один из регионов с высокой продолжительностью жизни. Средиземноморские долгожители ежедневно съедают по чашке этого продукта.

Бобы фава богаты растительным белком, минералами и фолиевой кислотой. Они содержат клетчатку, которая понижает уровень вредного холестерина. Исследования показывают, что в состав садовых бобов входит антиоксидант глутатион. Он замедляет клеточное старение и помогает продлить молодость.

Пшеничные отруби

Пшеничные отруби изготавливаются из цельных зерен. Этот продукт особенно полезен для женщин. Он ускоряет метаболизм эстрогенов и нормализует гормональный фон. Это помогает предотвратить развитие патологических процессов в яичниках и молочных железах.

Отруби также содержат линганы. Эти вещества относятся к фитоэстрогенам. Они препятствуют развитию остеопороза и старению кожи в постклимактерический период.

Пшеничные отруби богаты нерастворимыми растительными волокнами, которые действуют подобно пробиотикам. Они поддерживают здоровое пищеварение и нормализуют баланс бактерий в кишечнике.

Отруби также содержат фенольные соединения, которые действуют как антиоксиданты. Они защищают клетки от окислительного стресса и замедляют старение тканей.

В средиземноморской кухне из отрубей готовят разные блюда: от пиццы до печенья. Их добавляют в йогурты, каши, запеканки и коктейли. Такая пища очень популярна среди местных долгожителей.

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Чечевица

Чечевица – хороший источник нерастворимой и растворимой клетчатки. Растительные волокна поддерживают рост полезных бактерий в кишечнике и оздоравливают сердце. Этот вид бобов также богат протеинами и отличается высокой питательностью. В состав чечевицы входят минералы, улучшающие обмен веществ.

Чечевица может похвастаться обилием фитохимических веществ. Эти нутриенты предотвращают развитие болезней, сокращающих продолжительность жизни, таких как сахарный диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые патологии.

Ячмень

Блюда из ячменя популярны на островах Сардиния (Италия) и Икария (Греция). Эти регионы относятся к “голубым зонам”, где обитает большое количество долгожителей.

Ячмень богат антиоксидантами, которые уменьшают риск болезней сердца. Этот вид зерна также снижает уровень холестерина и нормализует кровяное давление.

Ячмень – универсальный продукт. Из него можно приготовить плов, кашу, рагу и многие другие блюда.

Заключение

Почаще включайте в меню продукты, богатые полезными углеводами. Такая пища оздоравливает организм и способствует долголетию. Избегайте частого употребления рафинированных углеводов, которые содержатся в сладостях и мучных изделиях. Эти вещества вызывают скачки глюкозы в крови и способствуют набору лишнего веса.