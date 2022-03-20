Колдовство дало итог — можно не платить налог

Единственная в Великобритании официальная «деревенская ведьма» заколдовала налогового инспектора — и конечно, на пользу себе любимой.

Кассандра Лэтэм-Джонс, коей уже стукнуло 71 год, является единственной официальной британской «деревенской ведьмой», а потому смогла использовать это «звание», чтобы списать расходы на свои магические зелья и ритуальные ингредиенты. Для этого женщина получила уникальное разрешение указывать в своих налоговых декларациях, кем она «работает». Мало того, она потребовала возместить ее затраты на колдовскую деятельность.

Ведьма и официальная волшебница деревни Сент-Буриан (есть такая в графстве Корнуолл), оказывается, работает не по найму. По закону она может даже списать определенные расходы как налоговые вычеты, что и не преминула сделать, включив в список компоненты для своих волшебных отваров.

Кассандра более 30 лет предлагает желающим традиционные колдовские услуги, как то: гадание на картах Таро, ритуалы, морскую магию и заклинания, в том числе на уничтожение бородавок. Не забывает ведьма и темных «искусствах». Кроме того, как прошедшая обучение медсестра и квалифицированный консультант она выполняет и другие «колдовские» обязанности, включая общественные работы. Интересно, какие?

Как ни странно, ведьма объяснила, как ей удалось добиться налоговых вычетов:

«Это было так же легко, как однажды зайти в офис, попросить форму, а в графе занятий просто написать: ‘Деревенская ведьма’, — и никто ничего не сказал. Если отбросить в сторону всю пропаганду, блеск, гламур и прочую атрибутику, которая все это окружает, суть в том, что ты здесь, чтобы помогать людям и своему сообществу».

Канцлер казначейства Риши Сунак заявил, что его налоговый инспектор мог попасть под чары Кассандры Лэтэм-Джонс:

«Вы не можете получить NVQ (Национальную профессиональную квалификацию), GCSE (сертификат о среднем образовании) или даже опыт работы в определенной степени, потому что власть не признает эту профессию действительной».

Говоря о своей «работе» ведьма уточнила, что ее первое знакомство с колдовством было связано с тем, чтобы оказаться «в нужном месте в нужное время», и добавила:

«Оказывается, я была немного первопроходцем, потому что никто не делал этого раньше. Мои расходы слегка необычны: если я совершаю определенный магический акт или ритуал, мне нужны разные материалы и бутылка медовухи. Но я скажу одно: если собираешься стать деревенской ведьмой, не рассчитывай заработать много денег — это не лучший карьерный шаг, если хочешь быть состоятельным».

Раскрывая секреты своей деятельности, колдунья совершила небольшой экскурс в историю и напомнила:

«Такие люди, как я, были в сообществе сотни лет назад, определенно в Западном Корнуолле, этот принцип никогда не исчезал. Они всегда верили в народную магию, народный закон и таких людей, как я. Заклинание — это своего рода толчок, который привлекает внимание бессознательного. Такие вещи, как архетипы, символика, свечи, благовония, — они вызывают эмоциональный отклик».

Кассандра сейчас официально на пенсии, но помогает своей партнерше Летиции, которая проводит практические семинары по народной магии и навыкам волшебницы.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, tr.pinterest.com

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