Поминальная служба по принцу Филиппу пройдет в формате строгой секретности: чего боится Елизавета II

В Великобритании начали подготовку к торжественной панихиде по герцогу Эдинбургскому, которая пройдет 29 марта в в Вестминстерском аббатстве. Это первое мероприятие в 2022 году, где соберутся все члены королевской семьи – за исключением принца Гарри. Ранее сообщалось, что внук Елизаветы II пропустит столь важное для королевской семьи на фоне разбирательств с МВД Великобритании касательно обеспечения безопасности его самого и его семьи во время пребывания в стране.

Впрочем, как раз на панихиде за безопасность членам королевской семьи переживать не придется. Как стало известно, к поминальной службе в честь принца Филиппа готовятся как “военной операции”. Весь двор аббатства будет оцеплен, вокруг будут установлены шестифутовые экраны, а от дверей автомобилей к дверям монастыря будет проложен специальный телескопический тоннель – наподобие такого, по которому футболисты выходят на поле.

Королева Елизавета II в Букингемском дворце

По словам инсайдеров из числа близкого окружения королевы, на которых ссылается издание The Sun, такие меры были приняты из-за здоровья Елизаветы II. В последнее время Ее Величество чувствует себя не очень и не хочет появляться на публике в инвалидном кресле. Как заверяют информаторы издания, из-за опасений воспроизвести фотографию ее покойной сестры. Принцесса Маргарет получила сильные ожоги ног в результате несчастного случая в ванной и была вынуждена передвигаться с помощью инвалидной коляски. На одном из мероприятий в таком виде она была запечатлена за несколько месяцев до смерти. Чтобы не давать сплетникам повода для преждевременных “похорон” действующей королевы, были предприняты все меры, чтобы ни один папарацци не смог запечатлеть Ее Величество.

Напомним, во время недавней встречи с высшими военными чинами королева публично призналась, что ей “трудно двигаться”, а потом еще и заразилась COVID-19. По этой причине дворец ограничил передвижения королевы и теперь без особой надобности она не покидает свой дом в Виндзоре, графство Беркшир.

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