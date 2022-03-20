 

В российской адаптации «Игры в кальмара» пенсионеры будут сражаться за пачку сахара

20.03.2022, 15:11, Разное
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Создателям российской версии популярного корейского телешоу пришлось внести существенные коррективы в сюжет из-за внезапного сокращения бюджета на производство картины. Причиной изменения финансирования проекта стало ухудшение экономической ситуации в России и персональные санкции Евросоюза в отношении продюсера сериала Константина Эрнста.

Первый канал уменьшил количество актеров с 450 до 30 человек и перенес действие сериала с необитаемого острова в Тихом океане в один из заброшенных гипермаркетов в Улан-Удэ. Недостаток средств сказался также и на техническом оснащении съемочной группы. Сериал будет снят на Nokia 3310 в жанре псевдодокументального кино, а все роли исполнят непрофессиональные актеры пенсионного возраста. Артистов наберут по результатам драк на вокзалах, у станций метро и в продуктовых магазинах.

«Новая экономическая реальность сказалась и на киноиндустрии. Нам тоже пришлось потуже затянуть пояса, но я вас уверяю, что новая концепция сериала выглядит не хуже оригинала. Мы заменили главный приз в один миллион рублей на пачку кускового рафинада. В текущих обстоятельствах мы решили ориентироваться на современные тренды и сделать понятную российскому зрителю историю», — заявил генеральный директор «Первого канала», Константин Эрнст.

Российская адаптация под названием «Игра в Zомби» должна выйти на экраны весной этого года. Премьера сериала запланирована на 9 мая в ДК имени Стаханова в подмосковной Кубинке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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