Audi может выпустить конкурента Toyota Hilux

Немецкая компания Audi готовится выпустить новый пикап, который выступить конкурентом для Toyota Hilux и Ford Ranger.

Кроме того, производитель пока тщательно скрывает любые особенности и характеристики, тогда как в скором времени продемонстрируют концептуальную версию автомобиля. Известно, что на базе концепта в дальнейшем планируется выпуск серийного пикапа. Эксперты прогнозируют, что автомобиль станет более продвинутой версией существующей модели Volkswagen Amarok.

Кроем того, серийным производством автомобиля займутся на американском заводе, откуда техника будет поставляться на внутренний рынок и в страны Европы. Получить более детальные сведения о транспортном средстве станет возможным уже в ближайшее время.