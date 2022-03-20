Неизвестные сорвали флаг РФ с канцелярии посольства в Тарту

Неизвестные сорвали флаг РФ со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту, сообщила дипмиссия в Таллине в Telegram.

В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма. Как отметили дипломаты, надругательство над государственным символом РФ – это следствие безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и подхваченной в Эстонии. Кроме того, в дипмиссии указали на пренебрежительное отношение эстонских властей к обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, информирует РИА «Новости».

«Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место», – сказано в сообщении.

Ранее неизвестные облили красной и синей краской памятник 245-й стрелковой дивизии советской армии, которая освобождала Латвию от нацистов. Кроме того, вандалы осквернили памятник советским воинам – освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, облив его желтой и синей краской.